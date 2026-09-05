Người dân xã Ân Hảo tự nguyện giao nộp 1 cá thể rùa núi vàng

(GLO)- Công an xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế xã và Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân vừa tiếp nhận 1 cá thể rùa núi vàng do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Vào sáng 4-9, trong lúc đi làm tại khu vực ruộng dâu của gia đình, bà Trần Thị Năm (SN 1980, trú thôn Mỹ Thành, xã Ân Hảo) phát hiện 1 con rùa với đặc điểm mai có màu vàng cùng các đốm đen.

Các đơn vị chức năng tiếp nhận cá thể rùa núi vàng. Ảnh: Công Nam

Xác định đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, bà Năm mang đến trụ sở Công an xã Ân Hảo trình báo. Sáng cùng ngày, Công an xã liên hệ với chính quyền địa phương và đơn vị kiểm lâm để làm thủ tục tiếp nhận theo quy định.

Theo đơn vị chức năng xác định, cá thể nói trên là rùa núi vàng, có khối lượng 1,4 kg. Đây là loài động vật rừng quý hiếm thuộc Nhóm IIB, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và được IUCN xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp.

Hiện UBND xã Ân Hảo đang thực hiện các thủ tục theo quy định để thả cá thể rùa quý hiếm này về môi trường tự nhiên.