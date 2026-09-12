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Khánh thành hai công trình "Thắp sáng đường biên" tại xã biên giới Ia O, Ia Dom

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MỸ TIẾN
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(GLO)- Ngày 11-9, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hai công trình “Thắp sáng đường biên” tại làng O (xã Ia O) và thôn Mook Đen (xã Ia Dom).

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Khánh thành và gắn biển công trình “Thắp sáng đường biên” tại xã Ia O. Ảnh: Minh Trung

Hai công trình “Thắp sáng đường biên” được PC Gia Lai triển khai trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026 của Hội Phụ nữ Bộ Công an, trên cơ sở đề nghị của Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và sự phối hợp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Mỗi công trình được lắp đặt 100 bộ đèn năng lượng mặt trời trên các cột thép cao 6m, có giá treo cờ Tổ quốc. Tổng kinh phí thực hiện hai công trình gần 400 triệu đồng.

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Đại diện Công an tỉnh Gia Lai, PC Gia Lai trao tặng công trình “Thắp sáng đường biên” cho thôn Mook Đen, xã Ia Dom. Ảnh: Minh Trung

Tại xã Ia O, 100 bộ đèn chiếu sáng được lắp đặt dọc tuyến đường chính trên Quốc lộ 14C, dài khoảng 2km qua khu vực UBND xã, Công an xã, trạm y tế và các điểm tập trung đông người.

Tại xã Ia Dom, 100 bộ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các tuyến đường tại thôn Mook Đen theo nhu cầu thực tế của địa phương.

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Đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các cột thép có giá treo cờ Tổ quốc tại một tuyến đường ở thôn Mook Đen, xã Ia Dom. Ảnh: Minh Trung

Việc đưa hai công trình “Thắp sáng đường biên” vào sử dụng góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm; đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

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Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Ia O. Ảnh: Minh Trung

Dịp này, PC Gia Lai trao tặng 40 suất quà từ nguồn phúc lợi của Công ty cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia O và Ia Dom; mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

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