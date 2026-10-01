Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Hai thanh niên ở Kbang bị phạt 27 triệu đồng vì đi xe máy ngược chiều, lạng lách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) vừa xử phạt 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách và đi ngược chiều, với tổng số tiền 27 triệu đồng.

Trước đó, ngày 29-9, Đội CSGT đường bộ số 3 nhận được video phản ánh của người dân về 2 thanh niên đi trên 1 xe máy có hành vi vi phạm trên đường Võ Thị Sáu (xã Kbang).

phat-27-trieu-dong-voi-2-thanh-nien-di-xe-may-lang-lach-di-nguoc-chieu.jpg
Hai thanh niên bị xử phạt 27 triệu đồng. Ảnh: Sơn Tùng

Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm và có hành vi lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh và mời 2 thanh niên trên là T.T.T. (SN 2008) và Đ.V.M. (SN 2009, cùng trú tại xã Kbang) lên làm việc.

Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt 27 triệu đồng đối với T. và M. về các lỗi vi phạm trên; đồng thời tiến hành răn đe, giáo dục và yêu cầu 2 thanh niên viết cam kết không tái phạm.

Hình ảnh vi phạm của 2 thanh niên. Clip: NDCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

null