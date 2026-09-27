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Tòa soạn-Bạn đọc

2 nữ sinh lớp 6 ở xã Ia Le đuối nước thương tâm dưới hồ bạt

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 26-9, tại thôn Thiên An (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 6 tử vong.

2 nạn nhân được xác định là P.T.N. (SN 2014) và H.T.N.C. (SN 2015) cùng trú tại thôn Phú Hà, xã Ia Le và đều là học sinh lớp 6 tại Trường THCS Trần Phú (xã Ia Le).

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Hồ bạt - nơi 2 nữ sinh bị đuối nước tử vong. Ảnh: Chánh Tín

Theo thông tin ban đầu, chiều 26-9, N. và C. đi xe đạp vào rẫy của cha mẹ ở thôn Thiên An chơi. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, 2 em đạp xe đi về trước.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, cha mẹ của các em đi từ rẫy về thì thấy chiếc xe đạp bỏ bên lề đường mà không có người. Kiểm tra hồ bạt chứa nước tưới ở gần đó, cha mẹ đã phát hiện 2 em tử vong do đuối nước giữa hồ.

Được biết, UBND xã Ia Le và các cơ quan, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát và hỗ trợ kinh phí cho các gia đình gặp nạn; đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các khu vực sông, suối, hồ… có nguy cơ xảy ra đuối nước.

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