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Tòa soạn-Bạn đọc

Làm rõ trách nhiệm vụ chặt hạ 15 cây xanh tại xã Hbông cũ

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Ia Hrú tiếp tục rà soát, làm rõ toàn bộ quá trình chặt hạ, thu gom, bảo quản số cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua kiểm tra thực tế tại trụ sở UBND xã Hbông cũ, cơ quan chức năng xác định có 15 gốc cây đã bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách.

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UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Ia Hrú xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện việc xử lý vi phạm theo đúng quy định. Ảnh: M.P

Số gỗ, củi còn tại hiện trường gồm 3,270 m³ gỗ tròn xà cừ, 2 ster củi xà cừ và 0,5 ster củi phượng vĩ. 2 cây tùng bách không còn gỗ, củi tại thời điểm kiểm tra.

Đáng chú ý, trong 14 lóng gỗ xà cừ được kiểm tra, chỉ có 3 lóng có đường kính đầu lớn của thân gỗ phù hợp với đường kính gốc chặt; 11 lóng còn lại có đường kính không phù hợp với đường kính gốc chặt. Đối với số củi xà cừ và phượng vĩ, cơ quan chức năng không có cơ sở để đối chiếu với đường kính gốc cây.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Ia Hrú phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xác minh toàn bộ quá trình quản lý, chặt hạ, thu gom, bảo quản và sử dụng số cây xanh; làm rõ thời điểm, nguyên nhân, người chỉ đạo, người trực tiếp thực hiện đối với 15 cây đã chặt hạ, qua đó xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

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Trong số 14 lóng gỗ xà cừ được kiểm tra có đến 11 lóng có đường kính không phù hợp với đường kính gốc chặt. Ảnh: M.P

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hành chính hoặc vi phạm pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Ia Hrú triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện việc xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

UBND xã Ia Hrú báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua Sở Xây dựng trước ngày 16-9. Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

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