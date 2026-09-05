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Vụ cưa hạ cây tại trụ sở xã Hbông cũ: UBND xã Ia Hrú chưa thống nhất với báo cáo xác minh

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ một số nội dung liên quan đến báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ cưa cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ (nay thuộc xã Ia Hrú) của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê.

Theo UBND xã Ia Hrú, qua nghiên cứu báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, địa phương nhận thấy quá trình kiểm tra, xác minh và tổng hợp kết quả còn một số vấn đề chưa đảm bảo tính đầy đủ, khách quan, minh bạch.

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UBND xã Ia Hrú đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo xác minh độc lập nguồn gốc 14 lóng gỗ, nhất là 11 lóng chưa xác định được sự phù hợp với các gốc cây đã cưa hạ. Ảnh: M.P

Đáng chú ý, tại buổi kiểm tra thực tế ngày 11-8, bà Đinh Thị Hoan - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú có tham gia. Tuy nhiên, UBND xã cho biết không được cung cấp biên bản để xem xét, trao đổi, xác nhận nội dung và cũng không được ký biên bản kiểm tra, xác minh khi kết thúc buổi làm việc.

Trong khi đó, báo cáo kết quả xác minh của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê lại thể hiện: “Qua buổi kiểm tra UBND xã Ia Hrú cùng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê thống nhất xác định…”.

UBND xã Ia Hrú cho rằng, cách thể hiện này chưa phản ánh đầy đủ quá trình làm việc và ý kiến của địa phương, đồng thời đề nghị làm rõ căn cứ của nội dung “thống nhất xác định”.

Bên cạnh đó, UBND xã Ia Hrú cũng đặt vấn đề về 14 lóng gỗ xà cừ được nêu trong báo cáo. Theo địa phương, chưa xác định được vị trí 2 ster xà cừ và 0,5 ster gỗ phượng vĩ được đề cập. Qua đối chiếu sơ bộ, xã chỉ xác định 3 lóng có đường kính phù hợp với các gốc cây bị cưa; 11 lóng còn lại có đường kính không phù hợp với gốc cây bị cưa.

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UBND xã Ia Hrú cho rằng, việc lý giải như “mở mạch quá lớn”, “cây hai thân”, “chia cắt trong quá trình cắt hạ” chưa thể hiện rõ căn cứ chuyên môn để xác định đường kính không phù hợp với các gốc cây bị cưa. Ảnh: M.P

Địa phương cũng cho rằng những lý giải như “mở mạch quá lớn”, “cây hai thân”, “chia cắt trong quá trình cắt hạ” chưa thể hiện rõ căn cứ chuyên môn để xác định sự không phù hợp này.

Từ những vấn đề trên, UBND xã Ia Hrú đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ quá trình xác minh của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê; cung cấp biên bản kiểm tra ngày 11-8 cùng các tài liệu, hình ảnh, sơ đồ, bảng đo đạc liên quan; đồng thời, xác minh độc lập nguồn gốc 14 lóng gỗ, nhất là 11 lóng chưa xác định được sự phù hợp với các gốc cây đã cưa hạ.

Ngoài ra, UBND xã cũng đề nghị không sử dụng nội dung “UBND xã Ia Hrú thống nhất xác định” trong các báo cáo, kết luận liên quan nếu chưa có biên bản được các bên xác nhận, ký tên hoặc tài liệu thể hiện rõ ý kiến thống nhất của địa phương.

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