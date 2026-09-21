Xe khách 20 chỗ chở 43 người: Tài xế và chủ xe bị xử phạt ra sao?

(GLO)- Chở 43 người trên xe khách 20 chỗ, tài xế và chủ xe bị xử phạt tổng cộng 174 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục đặt ra vấn đề về an toàn vận tải hành khách và trách nhiệm của các bên liên quan.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử lý vụ xe khách biển kiểm soát 23H-012.xx chở 43 người trên phương tiện chỉ được phép chở 20 người khi lưu thông trên quốc lộ 4C.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế vi phạm. Ảnh: Cục CSGT/TPO

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh qua Zalo về phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã nhanh chóng xác minh, triển khai lực lượng dừng và kiểm tra xe khách.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phương tiện được phép chở 20 người, không tính người lái, nhưng thực tế chở tới 43 người. Như vậy, số người trên xe đã vượt quá gấp đôi số chỗ được phép chở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình di chuyển.

Ngoài hành vi chở quá số người quy định, tài xế V.M.V còn bị xác định điều khiển xe không đúng thời gian được phép hoạt động và không hướng dẫn hành khách nằm đúng vị trí quy định.

Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận toàn bộ các hành vi vi phạm. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế tổng cộng 36 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng xác định Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Trần Phú 2 có hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm.

Với hành vi này, hợp tác xã bị xử phạt 138 triệu đồng và áp dụng hình thức tước phù hiệu từ 1 đến 3 tháng theo quy định.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải là 174 triệu đồng.

Vụ việc được phát hiện sau phản ánh của người dân, cho thấy vai trò của việc tiếp nhận thông tin từ cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Việc kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm góp phần nâng cao trách nhiệm của người điều khiển và đơn vị kinh doanh vận tải trong quá trình phục vụ hành khách.

Cơ quan Cảnh sát giao thông khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, thời gian hoạt động của phương tiện, đồng thời bảo đảm hành khách nằm đúng vị trí quy định và an toàn trong suốt hành trình.