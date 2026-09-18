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Gia Lai: Bắt đối tượng ném bom xăng trước tiệm bánh kem trên đường Lê Hồng Phong

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Chí Thiện (SN 2007, trú phường Quy Nhơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với một số thanh niên, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 16-6-2026, Thiện điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 77L1-642.xx đến trước tiệm bánh kem Trinh Bakery, tại số 28 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn.

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Nguyễn Huỳnh Chí Thiện thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Tại đây, Thiện sử dụng bom xăng tự chế ném xuống khu vực vỉa hè trước tiệm bánh gây bốc cháy. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng nhanh chóng điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Thời điểm đối tượng phóng hỏa, khu vực vỉa hè có nhiều xe mô tô, tuyến đường Lê Hồng Phong có đông người và phương tiện qua lại.

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Đối tượng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường ngay sau khi ném bom xăng tự chế. Ảnh chụp từ clip

Hành vi của đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Ngày 15-9, Công an phường Quy Nhơn phối hợp cùng cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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