Vì sao tòa hủy án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình bị tuyên 3 năm tù?

(GLO)- Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 để điều tra lại theo thủ tục chung đối với vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình.

Sáng 14-9, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với bà Nguyễn Thị Bình - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và bà Phạm Thị Minh Nguyệt - cựu kế toán nhà trường cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình cùng kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt tại tòa sáng 14-9. Ảnh: Giang Long/TTO

Theo bản án được tuyên, vụ án còn nhiều nội dung chưa được làm sáng tỏ, trong đó có những vấn đề cấp phúc thẩm không thể phục hồi hay xử lý ngay tại phiên tòa. Việc điều tra lại nhằm bảo đảm giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, triệt để, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm.

Cụ thể, vấn đề đầu tiên được Hội đồng xét xử đề cập liên quan đến căn cứ pháp lý để xác định Trường THCS Ba Đình có thu vượt tiền dạy thêm hay không.

Nhóm vấn đề thứ hai nằm ở những lời khai và chứng cứ mâu thuẫn về việc chia nhóm học sinh khi tổ chức dạy thêm. Nhóm vấn đề thứ ba được tòa chỉ ra liên quan đến việc thu giữ và quản lý tài liệu, chứng cứ (biên bản ghi thu “bản gốc”, hồ sơ lại chỉ có “bản photo”).

Vấn đề thứ tư liên quan đến 3 kết luận thanh tra của UBND quận Ba Đình và UBND TP. Hà Nội về hoạt động dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Ba Đình.

Theo tòa, số liệu và nội dung về việc tổ chức, thu - chi tiền dạy thêm trong các kết luận thanh tra có nhiều điểm chênh lệch, không khớp và mâu thuẫn với kết quả điều tra ở cấp sơ thẩm.

Và nội dung cuối cùng được Hội đồng xét xử đề cập là những dấu hiệu sai phạm trong việc lập hồ sơ, chứng từ và sổ sách kế toán thu - chi.

Tòa cũng nhận định những vi phạm được phản ánh trong hồ sơ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm thu gây thiệt hại vật chất và có yếu tố vụ lợi. Tuy nhiên, với 5 nhóm vấn đề chưa được làm rõ, Hội đồng xét xử cho rằng chưa đủ cơ sở để giải quyết dứt điểm vụ án ở cấp phúc thẩm.

Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 1 Hà Nội tuyên bà Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, còn bà Phạm Thị Minh Nguyệt lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án liên quan việc Trường THCS Ba Đình tổ chức dạy thêm trong năm học 2013-2014. Theo cáo buộc, nhà trường thu tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng tiền dạy thêm với mức 15.000 đồng/học sinh/tiết, trong đó hơn 1,09 tỷ đồng bị xác định là khoản thu vượt quy định.

Sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Bình và bà Phạm Thị Minh Nguyệt cùng kháng cáo kêu oan. Tranh luận trước đó, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì hồ sơ còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.