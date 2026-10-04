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Gia Lai: Kiểm tra ma túy đối với tài xế chạy tuyến đường dài

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NHẬT LINH
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(GLO)-Ngày 3-10, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam kiểm tra ma túy đối với 53 tài xế của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách hoạt động tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn. 

Đây là một trong những nội dung được lực lượng CSGT tập trung thực hiện nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông từ người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy. Việc kiểm tra được thực hiện ngẫu nhiên, thay đổi thời gian, khung giờ nhằm hạn chế tình trạng đối phó, kịp thời sàng lọc nguy cơ từ người trực tiếp điều khiển, phục vụ trên các phương tiện vận tải hành khách. Lực lượng CSGT tập trung vào nhóm hoạt động trên các tuyến đường dài, nơi tài xế phải điều khiển phương tiện trong thời gian kéo dài.

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Qua kiểm tra 53 tài xế dương tính với ma túy. Ảnh: N.L

Không chỉ kiểm tra tại bến, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp đơn vị quản lý bến xe nắm danh sách phương tiện, lái xe hoạt động tại đây. Trên cơ sở danh sách này, lực lượng chức năng theo dõi, cập nhật những trường hợp đã kiểm tra và chưa kiểm tra, làm căn cứ để các tổ tuần tra, kiểm soát tiếp tục kiểm tra trên đường, tránh bỏ sót đối tượng.

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Tài xế sau khi test ma tuý sẽ ký cam kết tuân thủ các quy định về trật tự ATGT trong đó có việc không sử dụng ma tuý, nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Ảnh: N.L

Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ và đột xuất, kết hợp giữa kiểm soát tại bến và trên các tuyến đường, qua đó chủ động phòng ngừa nguy cơ người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.

Kết quả kiểm tra trong buổi sáng, 53 trường hợp tài xế được kiểm tra đều dương tính với ma túy.

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