(GLO)- Chiều 26-11, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, cùng 5 cựu cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng (Hà Nội).

Hội đồng xét xử

Theo phán quyết của Hội đồng xét xử, ông Lê Thanh Thản bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, về tội "Lừa dối khách hàng". Ngoài ra, bị cáo phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 26-11. Ảnh: CTV/VnE

Đáng chú ý, về trách nhiệm dân sự, ông Thản và Công ty Bemes phải liên đới hoàn trả tiền mua nhà và bồi thường cho người mua 79 bất động sản thuộc diện phải di dời, gồm 76 căn hộ chung cư và 3 căn nhà thấp tầng. Mức bồi thường được xác định theo giá trị nhà ở tương đương đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu, khoảng 55 triệu đồng/m².

Cụ thể, 76 căn hộ chung cư được bồi thường từ 1,1-6,8 tỷ đồng/căn. 3 căn nhà thấp tầng có mức bồi thường lần lượt 14 tỷ đồng, 16 tỷ đồng và 17,1 tỷ đồng. Tổng số tiền bồi thường khoảng 259 tỷ đồng.

Trước đó, ông Thản đã tự nguyện nộp 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Hội đồng xét xử quyết định tạm giữ hơn 260 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, trả lại cho bị cáo hơn 269 tỷ đồng.

Đối với những căn hộ không thuộc diện phải di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính để người dân được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Theo hồ sơ vụ án, dự án CT6 Kiến Hưng được phê duyệt quy hoạch với 2 tòa tháp CT6A, CT6B, gồm 231 căn hộ chung cư và 459 phòng khách sạn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, ông Lê Thanh Thản bị xác định đã chỉ đạo xây dựng thêm tòa CT6C với 438 căn hộ ngoài quy hoạch; đồng thời tự ý thay đổi công năng nhiều hạng mục, chuyển diện tích khách sạn thành căn hộ chung cư và xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt.

Sau đó, chủ đầu tư đưa ra thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua nhà. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 530 tỷ đồng. Kết luận định giá tháng 7-2026 xác định tổng giá trị các bất động sản liên quan vụ án khoảng 2.047 tỷ đồng.

Tháp CT6C với 438 căn hộ được xây ngoài quy hoạch. Ảnh: Phúc Bình/TNO

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ cũng bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó, các bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó chủ tịch phường); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra) nhận 18 tháng tù treo.

Hội đồng xét xử đánh giá sai phạm tại dự án đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, các bị cáo được xem xét những tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo và các yếu tố nhân thân.