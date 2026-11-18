(GLO)- Hà Nội đặt thời hạn di dời cư dân khỏi các căn hộ thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh trước ngày 31-12-2027; hoàn thành xử lý các vi phạm trong năm 2028.

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước ngày 31-12-2027. Các nhiệm vụ khắc phục hậu quả, cải tạo, chỉnh trang và giải quyết thủ tục pháp lý liên quan phải hoàn thành trong năm 2028.

Cụm chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Thành Đông/Dân trí

12 dự án thuộc diện xử lý gồm: CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh); CT5 Tân Triều và khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); các tòa VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3 và HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Đối với cả 12 dự án, thành phố yêu cầu di dời cư dân khỏi những căn hộ thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước cuối năm 2027.

Trước ngày 31-12-2028, phải hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang công trình và xác nhận hiện trạng thực tế đối với những phần công trình được phép tồn tại có điều kiện.

Đáng chú ý, việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân thuộc diện xử lý phải hoàn thành trong quý IV/2028.

Về lộ trình thực hiện, trong quý IV/2026, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án. UBND cấp xã xác định cụ thể diện tích căn hộ thuộc diện phải di dời; đồng thời ban hành các quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Đến quý II/2027, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập, công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ đối với từng dự án. Quý III/2027 là thời điểm thực hiện ký thỏa thuận, hợp đồng và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Công tác tiếp nhận bàn giao căn hộ, tổ chức di dời cư dân được triển khai trong quý IV/2027.

Toàn bộ kinh phí thực hiện nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và các chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Thành phố yêu cầu không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả những khoản chi phí này.

Đối với các công trình phải phá dỡ, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, bảo đảm an toàn cho cư dân tại phần công trình còn lại và các công trình lân cận. Sau khi phá dỡ, phần công trình còn lại phải được kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực bởi đơn vị độc lập.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Các sở, ngành và chính quyền địa phương có dự án liên quan được giao phối hợp thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tiến độ.

Theo kế hoạch, mục tiêu cuối cùng là xử lý dứt điểm các vi phạm tại 12 dự án trong quý IV/2028, không để sai phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu vực dự án.