(GLO)- Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP. Hồ Chí Minh) phục vụ 110.328 lượt hành khách trong ngày 24-11, lập mức cao nhất từ trước đến nay đối với ngày vận hành có thu vé. Trước nhu cầu đi lại tăng cao, đơn vị vận hành đã bổ sung chuyến tàu, kéo dài thời gian phục vụ đến 23 giờ.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh (HURC1), lượng khách đi metro tăng mạnh trong ngày 24-11, thời điểm người dân được nghỉ lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Cùng với đó, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và chương trình bắn pháo hoa, khiến nhu cầu di chuyển tập trung đông tại khu vực trung tâm, nhất là sau khi các sự kiện kết thúc.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên phục vụ hơn 110.000 lượt khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Trong ảnh: Người dân xếp hàng qua cửa soát vé trước khi lên metro. Ảnh: Hữu Duy/TTO

Với 110.328 lượt khách, tuyến metro số 1 đã vượt mức 98.512 lượt ghi nhận ngày 1-9-2026. Đây là mức cao nhất trong một ngày kể từ khi tuyến đi vào khai thác nếu xét các ngày vận hành có thu vé. Theo thông tin VOV dẫn lời đại diện HURC1, nếu tính cả những ngày miễn phí vé, lượng khách ngày 24-11 vẫn thấp hơn hai ngày có sản lượng cao hơn là ngày 2-9 và ngày 1-1-2026.

Trước lượng hành khách tăng đột biến, HURC1 chủ động điều chỉnh phương án khai thác. Theo kế hoạch, ngày 24-11, tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ với 228 chuyến tàu. Tuy nhiên, đơn vị đã bổ sung thêm 4 chuyến, nâng tổng số lên 232 chuyến, đồng thời kéo dài thời gian vận hành đến 23 giờ để phục vụ người dân, đặc biệt là nhu cầu di chuyển sau chương trình bắn pháo hoa.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ 30 phút, tuyến metro phục vụ 6.885 lượt hành khách, bình quân 861 lượt mỗi chuyến. Đây là khung giờ tập trung đông người sau các hoạt động buổi tối. Để bảo đảm việc đi lại, nhân viên được bố trí tại các nhà ga hướng dẫn, phân luồng và điều phối hành khách. Các bộ phận điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh phối hợp nhằm duy trì hoạt động an toàn, thông suốt.

Không chỉ ghi nhận lượng khách tăng cao trong ngày lễ, kết quả vận chuyển những tháng đầu năm cũng cho thấy nhu cầu sử dụng tuyến đường sắt đô thị này tiếp tục tăng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong 10 tháng đầu năm 2026, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên phục vụ hơn 20,2 triệu lượt hành khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mục đích sử dụng tuyến đang dần chuyển từ tham quan, trải nghiệm sang phục vụ nhu cầu đi học, đi làm hằng ngày.

Để tăng khả năng kết nối và tạo thuận lợi cho hành khách, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh liên kết metro với hệ thống vận tải công cộng. Hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 nhà ga của metro số 1 và 11 bãi giữ xe phục vụ hành khách. Sở Xây dựng cũng đang hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt - metro, phát triển tiện ích tra cứu hành trình qua ứng dụng MultiGo.