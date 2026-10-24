Đak Sơmei đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng xây dựng Trung tâm vui chơi cộng đồng

(GLO)- Xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng xây dựng Trung tâm vui chơi cộng đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của người dân ở xã.

Theo đó, quy mô công trình được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp IV gồm nhiều hạng mục như: san nền trên diện tích khoảng 13.613,68m2; điểm vui chơi và thể dục ngoài trời; sân bê tông lắp đặt thiết bị vui chơi và thể dục; trụ đèn năng lượng mặt trời; hàng rào lưới B40 có chiều dài khoảng 221,6m; cải tạo cổng hàng rào lưới B40 cùng nhiều thiết bị hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em và người lớn rèn luyện sức khỏe ngoài trời được lắp đặt hoàn chỉnh…

Công trình đang bắt đầu triển khai thi công các hạng mục. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trung tâm vui chơi cộng đồng xã Đak Sơmei khi hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong xã, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của người dân...