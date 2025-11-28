Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư dự án văn hóa, thể thao, giải trí tại xã Cát Tiến

QUANG TẤN QUANG TẤN THANH SÁNG
(GLO)- Sáng 28-11, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-voi-cong-ty-tnhh-blooming-sky-quang-tan.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Blooming Sky. Ảnh: Quang Tấn

Về phía Công ty TNHH Blooming Sky có các đồng Chủ tịch HĐQT Công ty: Lee Soo Man, Jang Chin Hyuk; các Tổng Giám đốc Công ty: Kweon Hyeog Tai, Seo Hyung Jun; ông Park Hang Seo-cựu Huấn luyện viên Trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam và các đối tác của Công ty.

Clip: Quang Tấn-Thanh Sáng

Buổi làm việc nhằm chính thức khởi động hành trình triển khai Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến. Dự án có tổng quy mô hơn 308 ha, với tổng mức đầu tư hơn 2.599 tỷ đồng.

lanh-dao-cong-ty-tnhh-blooming-sky-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-quang-tan.jpg
Lãnh đạo Công ty TNHH Blooming Sky phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Cụ thể, Dự án sẽ xây dựng mới sân golf và công trình, hạng mục công trình phục vụ cho việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân golf và cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf; công trình khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên; bến du thuyền; các công trình dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại; hệ thống hạ tầng phục vụ toàn khu vực.

Dự án sẽ biến khu vực ven biển Cát Tiến thành một cực tăng trưởng kiểu mẫu, tạo hiệu ứng dây chuyền, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đô thị hóa thông minh và nâng cao tổng thể khả năng cạnh tranh của tỉnh Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc tế.

trao-quyet-dinh-chap-thuan-nha-dau-tu-du-an-khu-van-hoa-the-duc-the-thao-vui-choi-giai-tri-ket-hop-thuong-mai-dich-vu-du-lich-1-tai-xa-cat-tien-anh-qunag-tan.jpg
Trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Blooming Sky mong muốn tỉnh Gia Lai tạo mọi điều kiện thuận lợi trong hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

Công ty cũng cam kết phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để Dự án sớm triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn Dự án phải là hình mẫu về giao thoa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc và ngoại giao kinh tế; trở thành trung tâm văn hóa-nghệ thuật mang tầm vóc khu vực Châu Á.

Qua đó, không chỉ thu hút khách du lịch mà còn thu hút các sự kiện, thương hiệu giải trí và thể thao hàng đầu thế giới; đồng thời, sẽ là nơi tổ chức các lễ hội, các giải đấu chuyên nghiệp cũng như hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng.

lanh-dao-tinh-gia-lai-trao-qua-luu-niem-cho-lanh-dao-cong-ty-tnhh-blooming-sky-quang-tan.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Công ty TNHH Blooming Sky. nh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định nhưng phải linh hoạt, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Mọi vướng mắc, từ thủ tục giải phóng mặt bằng, đất đai đến giấy phép xây dựng phải được tháo gỡ chủ động, linh hoạt, đồng bộ trên tinh thần “vượt qua thủ tục để đạt mục tiêu lớn”.

“Đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phát huy năng lực quốc tế, đảm bảo Dự án được triển khai với chất lượng cao nhất, công nghệ hiện đại nhất; đồng thời, nghiêm túc tuân thủ các quy định về môi trường, xây dựng và an ninh, trật tự xã hội, để dự án thực sự là biểu tượng của hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Gia Lai sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, hiệu quả, hướng đến mục tiêu đưa dự án trở thành điểm nhấn mới về văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

cong-ty-tnhh-blooming-sky-trao-2-ty-dong-ho-tro-gia-lai-khac-phuc-bao-lu-quang-tan.jpg
Công ty TNHH Blooming Sky trao 2 tỷ đồng hỗ trợ Gia Lai khắc phục bão lũ. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tặng hoa chúc mừng và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án.

Dịp này, Công ty TNHH Blooming Sky đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả các đợt bão lũ vừa qua.

null