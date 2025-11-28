Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án tại khu vực đầm Đề Gi

(GLO)- Sáng 28-11, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc về nội dung, kế hoạch triển khai và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty Cổ phần Arque Degi với tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành; bí thư, chủ tịch UBND các xã Đề Gi, An Lương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Về phía doanh nghiệp có các ông: Timur Mohamed-Chủ tịch Công ty Palmer Johnson Inc. (Monaco); Roland K. Staub-Chủ tịch FS Finance Suisse AG (Thụy Sĩ); Tống Đức Hiếu-Chủ tịch Tập đoàn Lạc Việt kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Arque Degi (Việt Nam).

Buổi làm việc nhằm chính thức khởi động hành trình triển khai các dự án chiến lược gồm: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu số 16.1, xã Đề Gi); Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi (phân khu số 16.2, xã An Lương); Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu số 16.3, xã An Lương).

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty Cổ phần Arque Degi. Ảnh: Quang Tấn

Dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi tại đầm Đề Gi sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các chức năng phát triển dịch vụ, du lịch, đô thị chất lượng cao.

Trong đó, dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi có quy mô khoảng 225 ha; tổng vốn đầu tư trên 2.277,5 tỷ đồng. Dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi có quy mô khoảng 187 ha; tổng vốn đầu tư trên 2.695,3 tỷ đồng. Dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi có quy mô khoảng 160 ha; tổng vốn đầu tư trên 3.581,9 tỷ đồng.

Mỗi dự án đều được chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 từ quý II-2025 đến quý II-2028, giai đoạn 2 từ quý III-2028 đến quý II-2032.

Các dự án này nằm trong chiến lược thúc đẩy ngành bất động sản cao cấp và dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng của tỉnh. Đồng thời, mở ra hướng phát triển đột phá nhằm đưa Gia Lai vào bản đồ các điểm đến hàng đầu của cả nước và quốc tế về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Arque Degi. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Dự án sẽ biến khu vực ven biển Đề Gi, An Lương thành một cực tăng trưởng kiểu mẫu, tạo hiệu ứng dây chuyền, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đô thị hóa thông minh và nâng cao tổng thể khả năng cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn dự án trở thành khu đô thị cao cấp, khu dịch vụ du lịch siêu du thuyền sang trọng mang tầm vóc khu vực Châu Á; đồng thời, ghi nhận tinh thần hợp tác, thiện chí của nhà đầu tư, sự vào cuộc nghiêm túc của UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong thời gian qua để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để triển khai dự án.

Đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định nhưng phải linh hoạt, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

“Tôi yêu cầu thiết lập ngay tổ công tác hỗ trợ dự án, giao 1 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách; áp dụng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính “nhanh nhất, tốt nhất”. Mọi vướng mắc, từ thủ tục giải phóng mặt bằng, đất đai đến giấy phép xây dựng phải được tháo gỡ chủ động, linh hoạt, đồng bộ trên tinh thần "vượt qua thủ tục để đạt mục tiêu lớn". Tốc độ xử lý phải tính bằng giờ, không phải bằng ngày”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị nhà đầu tư cần tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác với tỉnh Gia Lai; triển khai dự án chất lượng, hiện đại, đảm bảo yếu tố môi trường và phát triển bền vững cho địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy năng lực quốc tế, đảm bảo dự án được triển khai với chất lượng cao nhất, công nghệ hiện đại nhất; nghiêm túc tuân thủ các quy định về môi trường, xây dựng và an ninh, trật tự xã hội để dự án thực sự là biểu tượng của sự hợp tác thành công giữa Việt Nam, Thụy Sĩ, Monaco, Panama.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng dự án sẽ sớm được triển khai và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Gia Lai trong tương lai. Ảnh: Quang Tấn

Trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Gia Lai sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư an toàn-minh bạch-hiệu quả, hướng đến mục tiêu đưa dự án trở thành điểm nhấn mới về khu đô thị hiện đại và dịch vụ du lịch siêu du thuyền cao cấp của tỉnh.

Với tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm chính trị cao nhất, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng mạnh mẽ rằng, dự án sẽ sớm hoàn thành, trở thành điểm nhấn, mang đẳng cấp quốc tế về khu đô thị và du lịch của tỉnh, góp phần định vị Gia Lai trên bản đồ toàn cầu.

Công ty Cổ phần Arque Degi hỗ trợ tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Công ty Cổ phần Arque Degi đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả đợt bão lũ nghiêm trọng vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng hoa và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty Cổ phần Arque Degi.