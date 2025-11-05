Tích cực hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp và thu hút đầu tư

(GLO)- Trước sức ép cạnh tranh và yêu cầu đầu tư phát triển cụm công nghiệp của tỉnh Gia Lai, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hoàn thiện hạ tầng và đẩy mạnh công tác thu hút nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án tại các cụm công nghiệp.

Ðiều này vừa mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, vừa góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 31 cụm công nghiệp (CCN) đã được tỉnh quy hoạch và giao cho các doanh nghiệp (DN) làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng. Nhiều DN nhận diện và nắm bắt được cơ hội nên đã huy động nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng và tích cực quảng bá, xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp triển khai các dự án vào CCN.

Điển hình là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân-chủ đầu tư CCN Nhơn Tân 1 với diện tích hơn 60 ha tại xã An Nhơn Tây, đã hoàn thiện hệ thống điện, nước, viễn thông và nhiều dịch vụ tiện ích, thu hút 9 nhà đầu tư thứ cấp thuê đất xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, dăm gỗ, viên nén.

Hạ tầng Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1 đã được đầu tư đồng bộ, có nhiều nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện dự án. Ảnh: T.Sỹ

Ông Trần Viết Lắm-Giám đốc Công ty-cho biết: Ngày càng có nhiều DN đầu tư kinh doanh hạ tầng và thu hút đầu tư vào các CCN, tạo sự cạnh tranh gay gắt nên nếu chậm chân sẽ đánh mất cơ hội.

Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện hạ tầng phần mở rộng CCN với diện tích 15 ha nhằm đáp ứng nhu cầu thuê đất mở rộng quy mô dự án và nhu cầu thuê đất thực hiện dự án mới của nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng thời, Công ty đã mở văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tăng cường quảng bá, mời gọi DN các tỉnh, thành phía Nam đến khảo sát, đầu tư dự án tại CCN.

Cách làm này cũng được chủ đầu tư các CCN: An Mơ (xã An Nhơn Tây), Đồi Hỏa Sơn (phường An Nhơn), Gò Cầy (xã Bình An), Tam Quan (phường Tam Quan), Cát Trinh (xã Phù Cát)… áp dụng và mang lại hiệu quả.

Đáng chú ý, ngay sau khi Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ hoàn thiện hạ tầng CCN Gò Cầy rộng 31 ha, nhà đầu tư thứ cấp là Công ty CP Takao Bình Định đã thuê toàn bộ diện tích để xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp và ngói tráng men.

Trong khi đó, CCN Tam Quan là nơi quy tụ nhiều DN hoạt động trên lĩnh vực may mặc như: Công ty CP May Tam Quan, Công ty CP Đầu tư An Phát, Công ty CP Công nghệ WASH HNC.

Cụm công nghiệp Tam Quan quy tụ được nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực may mặc. Ảnh: T.Sỹ

Bà Trương Thị Thúy Ức-Chủ tịch UBND phường Tam Quan-nhìn nhận: Việc DN đầu tư đồng bộ hạ tầng CCN Tam Quan, thu hút đầu tư tốt đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương; đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 1.000 lao động tại địa phương.

Theo Sở Công Thương, 9 tháng năm 2025, có 29 dự án của DN thứ cấp đăng ký đầu tư 756,7 tỷ đồng vào các CCN do DN làm chủ đầu tư, tăng 5 dự án so cùng kỳ năm trước; tỷ lệ lấp đầy CCN đạt 82,1%.

Điều này vừa giúp các DN nâng cao hiệu quả đầu tư, vừa giúp tỉnh khai thác tốt tài nguyên đất đai, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Để phát huy hiệu quả đầu tư và thu hút đầu tư vào CCN do DN làm chủ đầu tư, Sở Công Thương đang phối hợp với Sở Tài chính tổ chức làm việc với các chủ đầu tư để rà soát, đảm bảo giá cho thuê đất gắn với hạ tầng kỹ thuật và giá các dịch vụ công cộng, tiện ích phù hợp với suất đầu tư các CCN đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xúc tiến đầu tư, lấp đầy các CCN.

Sở Công Thương cũng đang tích cực triển khai chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN, đảm bảo quyền lợi tối đa cho DN.

Ông Võ Mai Hưng-Phó Giám đốc Sở Công Thương-cho biết: Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư hạ tầng CCN và các nhà đầu tư thứ cấp phát triển sản xuất kinh doanh, tới đây, Sở Công Thương sẽ tiếp tục rà soát năng lực chủ đầu tư CCN.

Trường hợp chủ đầu tư không tích cực thực hiện các chỉ tiêu đã được tỉnh giao, nhất là đối với chỉ tiêu thu hút đầu tư, chúng tôi sẽ đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án.