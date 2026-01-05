Ông Trần Quang Tuấn giữ chức Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-1, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Agribank về công tác nhân sự. Phó Giám đốc phụ trách Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai Trần Quang Tuấn được giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai.

Ông Nguyễn Minh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Agribank trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Quang Tuấn. Ảnh: Bích Giao

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Agribank đã chúc mừng ông Trần Quang Tuấn được tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai.

Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của ông Trần Quang Tuấn trong quá trình lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai thời gian qua.

Các đại biểu dự Hội nghị chúc mừng ông Trần Quang Tuấn - tân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. Ảnh: Bích Giao

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai Trần Quang Tuấn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Agribank; cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh trong quá trình hoạt động.

Trên cương vị công tác mới, ông Tuấn hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động; chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của chính quyền địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Agribank giao, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.