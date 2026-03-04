Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giá cà phê khởi sắc trở lại, vượt mốc 96.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Tạp chí Thương trường, QĐND)

(GLO)- Sau các phiên đi ngang liên tiếp, hôm nay (4-3), giá cà phê trong nước đã bật tăng 500-700 đồng/kg, giá thu mua lên mức 95.300-96.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay tăng 700 đồng/kg, cùng lên mức 96.200 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, cà phê cũng lên 95.300 đồng/kg, tăng thêm 500 đồng/kg so với hôm qua.

gia-ca-phe-khoi-sac-tro-lai-vuot-moc-96000-dongkg.jpg
Giá thu mua cà phê trong nước hôm nay tăng lên mức 95.300-96.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Mức tăng trong nước vẫn được đánh giá là thận trọng, cho thấy doanh nghiệp và nông dân đang theo dõi sát thị trường trước khi có quyết định bán ra mạnh hơn.

Trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 3-2026 chốt phiên tăng 143 USD/tấn, lên 3.842 USD/tấn; hợp đồng tháng 5-2026 cũng tăng 148 USD/tấn, đạt 3.772 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá Arabica tiếp tục hồi phục với mức tăng từ 1,3% trở lên ở các kỳ hạn chủ chốt. Theo đó, hợp đồng tháng 3-2026 đạt khoảng 288-290 US cent/pound, tăng trên 1% so với phiên liền trước; hợp đồng tháng 5-2026 đạt quanh 284-285 US cent/pound.

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

