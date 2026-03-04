Giá cà phê khởi sắc trở lại, vượt mốc 96.000 đồng/kg

(GLO)- Sau các phiên đi ngang liên tiếp, hôm nay (4-3), giá cà phê trong nước đã bật tăng 500-700 đồng/kg, giá thu mua lên mức 95.300-96.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay tăng 700 đồng/kg, cùng lên mức 96.200 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, cà phê cũng lên 95.300 đồng/kg, tăng thêm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá thu mua cà phê trong nước hôm nay tăng lên mức 95.300-96.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Mức tăng trong nước vẫn được đánh giá là thận trọng, cho thấy doanh nghiệp và nông dân đang theo dõi sát thị trường trước khi có quyết định bán ra mạnh hơn.

Trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 3-2026 chốt phiên tăng 143 USD/tấn, lên 3.842 USD/tấn; hợp đồng tháng 5-2026 cũng tăng 148 USD/tấn, đạt 3.772 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá Arabica tiếp tục hồi phục với mức tăng từ 1,3% trở lên ở các kỳ hạn chủ chốt. Theo đó, hợp đồng tháng 3-2026 đạt khoảng 288-290 US cent/pound, tăng trên 1% so với phiên liền trước; hợp đồng tháng 5-2026 đạt quanh 284-285 US cent/pound.