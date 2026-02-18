Ngày 18-2, giá cà phê thế giới giảm sâu hơn 4%

(GLO)- Trái ngược với thị trường trầm lắng trong nước những ngày Tết Bính Ngọ, giá cà phê thế giới hôm nay (18-2) đồng loạt giảm sâu hơn 4% trên các sàn giao dịch.

Cụ thể, giá Robusta trên sàn London hợp đồng giao tháng 3-2026 mất tới 171 USD (tương đương 4,43%), về mức 3.681 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 5-2026 giảm sâu 176 USD (4,63%), ở ngưỡng 3.619 USD/tấn.

Giá cà phê thế giới hôm nay đồng loạt giảm sâu hơn 4% trên các sàn giao dịch. Ảnh: M.T

Còn trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 3-2026 giảm 16,10 cent (tương đương 5,36%), xuống còn 283,95 cent/lb; kỳ hạn giao tháng 5-2026 giảm 14,55 cent (4,87%), về giá 283,75 cent/lb.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, viễn cảnh được mùa lớn từ Brazil cùng lượng hàng bán ra mạnh của Việt Nam gần đây là nguyên nhân chủ yếu khiến giá cà phê giảm mạnh trên thị trường thế giới.

Trong nước, thị trường cà phê giao dịch trầm lắng trong những ngày Tết Nguyên đán, ổn định quanh ngưỡng 96.400-97.700 đồng/kg. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại Gia Lai và Đắk Lắk với 97.700 đồng/kg; thấp nhất là tại Lâm Đồng với 96.400 đồng/kg.