Triển khai Dự án trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại xã Ia Hiao

(GLO)- Ngày 11-3, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã có buổi khảo sát nhằm triển khai Dự án trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp (GLAD) tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai).

doan-khao-sat-khu-tai-dinh-cu-cho-180-ho-dan-vung-thien-tai-dang-duoc-trien-khai-tai-thon-diem-9-anh-dvcc.jpg
Đoàn khảo sát thực tế khu tái định cư cho 180 hộ dân vùng thiên tai đang được triển khai tại thôn Điểm 9. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại khu tái định cư cho 180 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại thôn Điểm 9 và các tuyến đường thôn Yên Phú 1, Yên Phú 2 để đánh giá hiện trạng và khả năng triển khai trồng cây cảnh quan, cây lâm nghiệp phân tán.

Sau khi khảo sát, đoàn đã làm việc với lãnh đạo xã, trao đổi một số nội dung liên quan như: mục tiêu, phạm vi triển khai dự án; các tiêu chí kỹ thuật, quyền lợi, trách nhiệm các bên; kế hoạch thực hiện năm 2026…

Trên cơ sở đó, 2 bên sẽ tiếp tục rà soát, thống nhất khu vực trồng, chủng loại cây, số lượng, quy cách trồng, thời vụ, điều kiện kỹ thuật để có thể tiến hành trồng từ tháng 5 đến tháng 6-2026. Năm 2027, dự án sẽ triển khai trồng cây trên đất vườn của các hộ dân bao gồm trồng cây ranh giới, cây ăn trái thân gỗ. Người dân có nhu cầu có thể đăng ký cây giống tại UBND xã.

Dự án GLAD là sáng kiến hợp tác giữa PanNature và Face the Future, được phê duyệt bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2035 với mục tiêu phục hồi cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống thông qua thúc đẩy trồng cây phân tán quy mô lớn, thiết lập hệ thống nông lâm kết hợp trên đất nông hộ, khôi phục các vùng đất suy thoái và phát triển mảng xanh tại các khu vực công cộng, góp phần cải thiện môi trường và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

