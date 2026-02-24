Xã Ia Hiao và Chư A Thai phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Ngày 24-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao và xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Ia Hiao. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 xã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây. Việc trồng cây phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo cây được trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt; qua đó, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, xây dựng cơ quan, đơn vị sáng-xanh-sạch-đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 41 cây xanh trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Ia Hiao.

Bà Trịnh Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư A Thai trồng cây tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Chư A Thai, các đại biểu đã tham gia trồng 26 cây muồng hoàng yến tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thiết thực đầu xuân, hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Mỗi cây xanh được vun trồng không chỉ góp phần phủ xanh đất trống mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng môi trường sống xanh-sạch-an toàn và bền vững.