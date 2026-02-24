Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã Ia Hiao và Chư A Thai phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao và xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

cac-dai-bieu-tham-gia-trong-cay-tai-trung-tam-van-hoa-the-thao-xa-ia-hiao-anh-dvcc.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Ia Hiao. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 xã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây. Việc trồng cây phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo cây được trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt; qua đó, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, xây dựng cơ quan, đơn vị sáng-xanh-sạch-đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 41 cây xanh trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Ia Hiao.

dong-chi-trinh-thi-hong-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdnd-xa-chu-a-thai-trong-cay-tai-khu-di-tich-lich-su-van-hoa-cap-quoc-gia-plei-oi-anh-dvcc.jpg
Bà Trịnh Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư A Thai trồng cây tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Chư A Thai, các đại biểu đã tham gia trồng 26 cây muồng hoàng yến tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thiết thực đầu xuân, hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Mỗi cây xanh được vun trồng không chỉ góp phần phủ xanh đất trống mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng môi trường sống xanh-sạch-an toàn và bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Xã hội

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Từ thiện

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

Nhộn nhịp những chuyến đò chở Tết ra đảo.

Nhộn nhịp những chuyến tàu ra đảo Cù Lao Xanh

Xã hội

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đã nhộn nhịp. Những chuyến tàu chở người và mang đầy hàng hóa hướng ra đảo Cù Lao Xanh và bán đảo Phương Mai để kịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Mỗi độ xuân về, khi những chuyến xe về quê cuối năm bắt đầu chật kín, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị cho mùa Tết mới. Trong không khí rộn ràng ấy, hình ảnh cả nhà quây quần gói bánh chưng, bánh tét như một nét sinh hoạt quen thuộc, gắn với ký ức và giá trị truyền thống lâu đời.

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Xã hội

(GLO)- Mỗi độ Xuân về, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các giá trị Tết cổ truyền lại được khơi dậy qua những “lớp học đặc biệt”, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu với Tết truyền thống. 

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

Xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Xã Tuy Phước tổ chức “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

Xã hội

(GLO)- Chiều 13-2, tại khu vực Chợ Gò, UBND xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Xã hội

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất.

null