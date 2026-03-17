Cần tuyển gấp 1.100 lao động làm việc tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định

( GLO)- Sáng 17- 3, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định Nguyễn Văn Lăng cho biết, hiện Công ty đang hỗ trợ 2 nhà đầu tư thứ cấp tuyển dụng gấp 1.100 lao động phổ thông làm việc tại các nhà máy sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định (xã Canh Vinh).

Khu nghiệp Becamex Bình Định tại xã Canh Vinh có đầy đủ hạ tầng, với nhiều dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và người lao động. Ảnh: Tiến Sỹ

Trong đó, Công ty TNHH WGR Industries cần 1.000 lao động làm việc tại nhà máy sản xuất các sản phẩm: giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, bằng kim loại và bằng vật liệu khác. Công ty TNHH Nội thất Elite Star Việt Nam cũng cần tuyển 100 lao động phục vụ tại nhà máy sản xuất các sản phẩm giường, tủ, bàn ghế gỗ trong khu công nghiệp.

Các doanh nghiệp tuyển dụng có cơ chế, chính sách thu hút lao động khá hấp dẫn. Riêng Công ty TNHH WGR Industries chỉ yêu cầu người lao động có sức khỏe và tinh thần làm việc, không cần phỏng vấn; doanh nghiệp có phương tiện đưa đón, đảm bảo người lao động làm việc trong môi trường hiện đại, sạch sẽ, có máy lạnh. Đặc biệt, doanh nghiệp này cam kết thu nhập hấp dẫn, trong đó có việc tăng lương 350.000 đồng/tháng cho công nhân trong năm 2026. Người lao động liên hệ Công ty qua số điện thoại 0937090729 và số 0935 241 549 để đăng ký và nhận việc đi làm ngay.

Trong khi đó, Công ty TNHH Nội thất Elite Star Việt Nam cam kết có phương tiện đưa đón miễn phí, có việc làm ổn định quanh năm, thu nhập từ 9-13 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn thưởng 1,2 triệu đồng/lao động mới làm việc năm đầu; thưởng 1,8 triệu/năm đồng cho lao động có thâm niên; người lao động hưởng đầy đủ lương tháng 13 cùng với chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Người lao động liên hệ số điện thoại 0961687138 để đăng ký và nhận việc.