Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cần tuyển gấp 1.100 lao động làm việc tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17- 3, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định Nguyễn Văn Lăng cho biết, hiện Công ty đang hỗ trợ 2 nhà đầu tư thứ cấp tuyển dụng gấp 1.100 lao động phổ thông làm việc tại các nhà máy sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định (xã Canh Vinh).

Khu nghiệp Becamex Bình Định tại xã Canh Vinh có đầy đủ hạ tầng, với nhiều dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và người lao động. Ảnh: Tiến Sỹ

Trong đó, Công ty TNHH WGR Industries cần 1.000 lao động làm việc tại nhà máy sản xuất các sản phẩm: giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, bằng kim loại và bằng vật liệu khác. Công ty TNHH Nội thất Elite Star Việt Nam cũng cần tuyển 100 lao động phục vụ tại nhà máy sản xuất các sản phẩm giường, tủ, bàn ghế gỗ trong khu công nghiệp.

Các doanh nghiệp tuyển dụng có cơ chế, chính sách thu hút lao động khá hấp dẫn. Riêng Công ty TNHH WGR Industries chỉ yêu cầu người lao động có sức khỏe và tinh thần làm việc, không cần phỏng vấn; doanh nghiệp có phương tiện đưa đón, đảm bảo người lao động làm việc trong môi trường hiện đại, sạch sẽ, có máy lạnh. Đặc biệt, doanh nghiệp này cam kết thu nhập hấp dẫn, trong đó có việc tăng lương 350.000 đồng/tháng cho công nhân trong năm 2026. Người lao động liên hệ Công ty qua số điện thoại 0937090729 và số 0935 241 549 để đăng ký và nhận việc đi làm ngay.

Trong khi đó, Công ty TNHH Nội thất Elite Star Việt Nam cam kết có phương tiện đưa đón miễn phí, có việc làm ổn định quanh năm, thu nhập từ 9-13 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn thưởng 1,2 triệu đồng/lao động mới làm việc năm đầu; thưởng 1,8 triệu/năm đồng cho lao động có thâm niên; người lao động hưởng đầy đủ lương tháng 13 cùng với chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Người lao động liên hệ số điện thoại 0961687138 để đăng ký và nhận việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vốn đăng ký lớn nhưng giải ngân nhỏ giọt

(GLO)- Hiện nay, số lượng dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh rất lớn, song vốn mà các doanh nghiệp thực hiện lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Đời sống

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Xã hội

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Đời sống

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Xã hội

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

