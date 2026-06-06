Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

(GLO)- Chiều 5-6, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Bà Rơ Mah Đi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Quang cảnh lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Mah Đi. Ảnh: ĐVCC

Căn nhà có diện tích 40 m2, tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

Để công trình sớm hoàn thành, Đồn Biên phòng Ia Púch đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công lao động trong quá trình xây dựng.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đại tá Rơ Mah Tuân (thứ 4 từ phải qua) trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Thanh Bình

Dịp này, Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại địa bàn xã Ia Púch.