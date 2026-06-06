Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Căn nhà có diện tích 40 m2, tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.
Để công trình sớm hoàn thành, Đồn Biên phòng Ia Púch đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công lao động trong quá trình xây dựng.
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Dịp này, Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại địa bàn xã Ia Púch.