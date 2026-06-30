BIDV Quy Nhơn tặng quà cho người lao động gặp khó khăn do thiên tai

(GLO)- Sáng 30-6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quy Nhơn phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao tặng quà an sinh xã hội cho người lao động gặp khó khăn do thiên tai năm 2025.

Ban Tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Trường

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng tổng kinh phí 198 triệu đồng từ nguồn quỹ an sinh xã hội của BIDV cho 66 người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH TM Hoàng Giang và Công ty CP Nệm Gối Quy Nhơn.

Mỗi suất hỗ trợ trị giá 3 triệu đồng bằng tiền mặt. Đây đều là những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề do các đợt bão lũ cuối năm 2025 gây ra.

Lãnh đạo BIDV Chi nhánh Quy Nhơn trao quà cho người lao động. Ảnh: Nhật Trường

Những năm qua, BIDV Chi nhánh Quy Nhơn luôn chú trọng công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Hoạt động này không chỉ giúp người lao động có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của đơn vị.