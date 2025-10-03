Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực

(GLO)- Công tác an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt được nhiều thành tựu nổi bật về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công và xóa nhà tạm, khẳng định quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Vượt chỉ tiêu, về đích sớm

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định (cũ) khóa XX, đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước thực hiện năm 2025 đạt 66,3%. Giải quyết việc làm mới bình quân hằng năm trên địa bàn Bình Định (cũ) là 31.000 người. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2025 còn 0,62%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ người tham gia BHYT so với dân số dự tính đến cuối năm 2025 đạt 96,15%. Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao động đến cuối năm 2025 là 25,52%.

Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 5 từ trái sang) tặng nhà tình thương ở làng Bàng, xã Ia Phí. Ảnh: Đ.T

Trong lĩnh vực BHXH, BHYT, Bình Định (cũ) ghi dấu ấn nổi bật khi về đích trước hạn. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,07% dân số, không chỉ vượt mà còn sớm 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX đề ra là trên 95% dân số tham gia BHYT vào năm 2025. Tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 22,66% lực lượng lao động vào cuối năm 2024, về đích trước hạn 1 năm so với mốc 20,5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Đặng Văn Lý-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-nhấn mạnh: “Những con số không đơn thuần là thành tích, mà là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành ngày càng sâu rộng giữa chính sách an sinh và người dân. Mỗi thẻ BHYT, mỗi lao động được tham gia BHXH là một phần của hệ thống bảo vệ vững vàng trước rủi ro trong cuộc sống”.

Thực tế, những tấm thẻ BHYT đã trở thành “phao cứu sinh” cho không ít gia đình. Bà Đinh Thị Lang (phường An Nhơn Bắc) được Quỹ BHYT chi trả hơn 271 triệu đồng sau 59 ngày điều trị; bà Nguyễn Trần Phương Thảo (phường Bình Định) được chi trả hơn 150 triệu đồng cho một đợt điều trị ngắn ngày. Đây chỉ là hai trong hàng nghìn trường hợp cụ thể khẳng định giá trị nhân văn, thiết thực của chính sách.

Công tác vận động, tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Hằng năm, hàng nghìn thẻ BHYT được trao tận tay những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhờ sự đóng góp, chung tay của các tổ chức, cá nhân. Chính những cách làm nhân văn, gắn với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đã đưa Bình Định (cũ) vào nhóm 8 tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bao phủ BHYT.

Trong khi đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai (cũ) khóa XVI, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,01% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 12,09% năm 2021 còn khoảng 4,05% vào cuối năm 2025; mức giảm hộ nghèo bình quân đạt 2%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Cùng với giảm nghèo, để giúp đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện đời sống, tỉnh tích cực đầu tư hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, dân tộc, tôn giáo được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng và kịp thời. Công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được triển khai nhanh chóng, đúng đối tượng, mang tính chia sẻ thiết thực. Gia Lai (cũ) cũng đạt kết quả tích cực trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. Các hoạt động xã hội hóa được khuyến khích, nhiều mô hình chăm lo cộng đồng được nhân rộng.

Hợp lực cho tương lai

Những thành tựu an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua trở thành nền tảng quan trọng để tỉnh Gia Lai (mới) phát triển bền vững. Tỉnh tiếp tục tập trung đảm bảo thực hiện kịp thời và đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo. Công tác chăm lo cho trẻ em, người yếu thế và bình đẳng giới tiếp tục được chú trọng.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng sâu, vùng xa, biên giới được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội được quan tâm đẩy mạnh, huy động được nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia.

Hộ nghèo được đào tạo nghề nhằm chuyển đổi nghề, tự tạo việc làm hoặc tìm kiếm việc làm sau đào tạo, hướng tới thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.M

Ngay sau khi hợp nhất 2 tỉnh, đến ngày 25-7-2025, toàn tỉnh Gia Lai (mới) đã hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa 12.520 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đặt ra. Qua đó, chỉ 5 ngày sau, tỉnh chính thức công bố hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, sớm hơn thời hạn chung một tháng. Đây là minh chứng thuyết phục cho tinh thần quyết liệt, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Gia Lai vinh dự là một trong những địa phương trong cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Phần thưởng cao quý này không chỉ ghi nhận nỗ lực vượt bậc của chính quyền và nhân dân 2 tỉnh cũ, mà còn khẳng định vị thế, uy tín của Gia Lai (mới) trên bản đồ an sinh xã hội của cả nước.

Trong giai đoạn mới, tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển chính sách an sinh toàn diện, vừa bao quát, vừa sâu sát từng nhóm đối tượng. Trong đó, hướng tới phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại và hội nhập; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề theo định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với việc làm sau đào tạo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp. Tiếp tục tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo, tình trạng tái nghèo, nhất là tại các khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia Lai (mới) cũng xác định mục tiêu trọng tâm là mở rộng và phát triển toàn diện các lĩnh vực an sinh xã hội, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bao trùm. Tỉnh sẽ triển khai hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người theo hướng công bằng, bền vững và nhân văn, đặc biệt chú trọng đến nhóm chính sách, người yếu thế và lao động khu vực phi chính thức theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng, chăm sóc người có công với cách mạng tiếp tục được thực hiện chu đáo, thiết thực. Tỉnh Gia Lai cũng đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế, đồng thời triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát triển thanh niên, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, người cao tuổi.

Trong lĩnh vực nhà ở, tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” với mục tiêu xây dựng hơn 11.800 căn hộ từ nay đến năm 2030. Đây là bước đi cụ thể nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Khi chính sách được cụ thể hóa bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự đồng thuận của nhân dân, an sinh xã hội sẽ trở thành động lực bền vững cho phát triển. Như thông điệp mà đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: Các chương trình an sinh xã hội không chỉ là mệnh lệnh của trái tim mà còn là quyết tâm chính trị nhất quán của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương. Đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm an sinh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân.