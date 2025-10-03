Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng: Khát vọng vươn lên, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo thế và lực cho chặng đường phát triển mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã dành thời gian chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về chặng đường vừa qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn mới

▪ Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức, song cũng là thời kỳ tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Xin đồng chí đánh giá khái quát chặng đường phát triển vừa qua?

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng.

ĐỒNG CHÍ HỒ QUỐC DŨNG: Nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI trong bối cảnh đại dịch Covid-19, biến động kinh tế-chính trị toàn cầu, quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính quy mô lớn.

Song, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, chúng ta đã đạt được những kết quả nổi bật.

Tỉnh Bình Định đã thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu Nghị quyết, tỉnh Gia Lai đã thực hiện đạt và vượt 14/23 chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm 68,9%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng. Du lịch tăng trưởng mạnh, lượng khách năm 2025 ước đạt 12,4 triệu lượt, vượt 22,77% kế hoạch.

Hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ, nâng tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 lên 42,7%. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét, thu hút 778 dự án trong nước với tổng vốn trên 285 nghìn tỷ đồng, 38 dự án FDI với tổng vốn 1,75 tỷ USD; trên 13.700 doanh nghiệp thành lập mới.

Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%; xóa trên 12.500 nhà tạm, xây dựng trên 4.400 căn nhà ở xã hội. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo đều được quan tâm thực hiện. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại được tăng cường, nhất là hợp tác với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh đã triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, đã giảm 28 đơn vị hành chính cấp huyện, 238 đơn vị hành chính cấp xã, trên 3.000 cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, chú trọng đào tạo, thu hút cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số.

Công tác cải cách hành chính, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh; chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS không ngừng được cải thiện, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Những kết quả trên đã tạo nền tảng vững chắc để Gia Lai bước vào giai đoạn mới với khát vọng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động của miền Trung-Tây Nguyên.

Gia Lai với “đất đã rộng, người đã đông, chí đã quyết, lòng đã đồng”, cùng với nền tảng chính trị-xã hội ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, nghĩa tình, sáng tạo của con người Gia Lai, tỉnh hoàn toàn có đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và vươn lên sánh vai cùng các tỉnh, thành trong cả nước. Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

Trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030

▪ Gia Lai có diện tích lớn thứ 2 trong cả nước với nhiều tiềm năng và lợi thế, vậy tỉnh đặt mục tiêu phát triển và các khâu đột phá nào trong nhiệm kỳ 2025-2030, thưa đồng chí Bí thư?

ĐỒNG CHÍ HỒ QUỐC DŨNG: Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới. Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Gia Lai hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội.

Cùng với đó, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ-du lịch, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, tỉnh tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng, đó là:

(1) Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, công nghiệp bán dẫn và AI, gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

(2) Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

(3) Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; hình thành các “cứ điểm nông-công nghiệp”, vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

(4) Phát triển dịch vụ cảng-logistics; hình thành các trung tâm logistics từ

Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến Cảng Quy Nhơn.

(5) Phát triển đô thị nhanh và bền vững; kinh tế đô thị đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng thời, xác định 4 khâu đột phá, gồm:

(1) Đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế trên cơ sở triển khai nghiêm túc, hiệu quả và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nền tảng, động lực để tỉnh Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển; chuyển mô hình quản trị từ “quản lý” sang “chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh; nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

(2) Đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Tăng cường đầu tư hạ tầng cho KHCN. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, KHCN tiên tiến thuộc các lĩnh vực đầu tư vào tỉnh.

(3) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(4) Tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng-logistics, hạ tầng công nghiệp-thương mại-dịch vụ, hạ tầng số.

Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối các địa bàn: cao nguyên-trung du-đồng bằng-ven biển; hệ thống thủy lợi (các hồ, kênh mương) bảo đảm nhu cầu nước tưới cho vùng trồng, nhất là vùng trồng cây công nghiệp.

Một góc Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).

﻿Ảnh: Nguyễn Dũng

“Dân là gốc, cán bộ là then chốt”

▪ Thưa đồng chí, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có vai trò then chốt. Vậy đâu là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tỉnh sẽ triển khai trong nhiệm kỳ tới?

ĐỒNG CHÍ HỒ QUỐC DŨNG: Tỉnh Gia Lai xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tỉnh sẽ chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời đổi mới công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Trong công tác cán bộ, sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; kiên quyết ngăn chặn biểu hiện cơ hội, lợi ích nhóm. Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ KHCN, cán bộ dân tộc thiểu số.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo phương châm “không muốn, không thể, không dám, không cần tham nhũng”. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, môi trường đầu tư minh bạch, tạo động lực cho phát triển.

Và trên hết, đặc biệt quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc và hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite, Công ty Cổ phần Công nghiệp Kamado (xã Tây Sơn). Ảnh: Dũng Nhân

▪ Ở lĩnh vực kinh tế, KHCN và môi trường, đâu là những trọng tâm, thưa đồng chí?

ĐỒNG CHÍ HỒ QUỐC DŨNG: Trong chiến lược phát triển, tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt là phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Tỉnh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, chú trọng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường. Một trong những mục tiêu quan trọng là GRDP đạt 2 con số, từ 10-10,5%/năm.

Tỉnh sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, bán dẫn, AI. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái, gắn chế biến sâu; hình thành vùng nguyên liệu tập trung cho cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chanh dây, bò sữa... Phấn đấu đến năm 2030, Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp chế biến nông, lâm sản của tiểu vùng Việt Nam-Lào-Campuchia.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, logistics phát triển hiện đại gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Kiên trì nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; phát triển kinh tế tuần hoàn, tham gia thị trường carbon, đầu tư hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Các nhà khoa học trong nước và quốc tế hợp tác nghiên cứu khoa học cơ bản tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. Ảnh: ICISE

“Bộ tứ trụ cột” làm động lực mới cho Gia Lai phát triển bền vững

▪ 4 nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị được xem là “bộ tứ trụ cột” quan trọng để phát triển KT-XH, xin đồng chí cho biết Gia Lai đang triển khai thực hiện như thế nào?

ĐỒNG CHÍ HỒ QUỐC DŨNG: Đúng vậy, các Nghị quyết số 57-NQ/TW, số

59-NQ/TW, số 66-NQ/TW và số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị thực sự là những “trụ cột” chiến lược để đất nước cất cánh. Với Gia Lai, việc thực hiện “bộ tứ trụ cột” không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là cơ hội để bứt phá vươn lên.

Tỉnh sẽ tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, Tỉnh ủy đã triển khai rất khẩn trương, quyết liệt. Trước hết là tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động nhằm bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, có kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Hằng tháng, các ban chỉ đạo đều giao ban, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện, yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương phải có sản phẩm, kết quả cụ thể. Nhờ vậy, các nghị quyết của Trung ương không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Cà phê của Gia Lai đã xuất khẩu sang thị trường 60 quốc gia trên thế giới. Ảnh: Vũ Thảo

▪ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đồng chí có thông điệp gì gửi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh?

ĐỒNG CHÍ HỒ QUỐC DŨNG: Đại hội lần này là cột mốc lịch sử quan trọng, khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thật sự tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung!

▪ Trân trọng cảm ơn đồng chí!