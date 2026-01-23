Đồng chí Trần Cẩm Tú tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV

(GLO)- Ban Bí thư Trung ương khóa XIV gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Chiều 23-1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông báo kết quả bầu Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (họp sáng 23-1).

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương khóa XIV gồm 13 người, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm:

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thường trực Ban Bí thư khóa XIV Trần Cẩm Tú.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng đã thống nhất tuyệt đối với số phiếu 200/200 ủy viên (cả chính thức và dự khuyết) giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.