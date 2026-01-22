Để Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng

(GLO)- Bước vào ngày làm việc thứ 3, Đại hội XIV của Đảng tiến hành thảo luận chung tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Nhiều mục tiêu, vấn đề trọng đại được các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ, đề xuất giải pháp cụ thể, qua đó góp phần tạo động lực đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong giai đoạn cách mạng mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú…

Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân

Chỉ trong một thời gian rất ngắn (tính từ tháng 7-2025), cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã hoàn thành vượt các mục tiêu Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đề ra đến năm 2030. Đây là bước ngoặt quan trọng, là hình mẫu về triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận. Ảnh: P.V

Để tổ chức bộ máy theo mô hình mới tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình kiến nghị: Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức mới; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trong từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ tốt người dân.

Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; đồng thời, đổi mới nhận thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở...

Nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ. Song, trong gian khó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã kiên định phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành: Kiến tạo phát triển để xây dựng tầm nhìn chiến lược, hoàn thiện thể chế, dẫn dắt, mở đường và huy động mọi nguồn lực xã hội; liêm chính để tạo lập nền tảng giá trị, củng cố niềm tin; hành động quyết liệt nhằm chuyển hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước thành những kết quả cụ thể, thiết thực. Và, phục vụ nhân dân là mục tiêu tối thượng, để ý Đảng hòa quyện với lòng dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong phát triển theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm trong “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thanh Trà tham luận về vấn đề xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Ảnh: P.V

Trong đó, tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới; chú trọng văn hóa, xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, DN làm thước đo; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, thông suốt, dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước và người dân theo thời gian thực…

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước với 2 mục tiêu 100 năm, qua các bài tham luận, thảo luận tại hội trường, Đảng bộ các bộ, ngành, địa phương đã bám sát vào 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong Báo cáo chính trị và 8 nội dung cốt lõi đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Q.T

Trong đó, tập trung đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm, cụ thể trong hoàn thiện thể chế và triển khai thực hiện có hiệu quả các trụ cột tăng trưởng, các đột phá chiến lược trong giai đoạn cách mạng mới trên các lĩnh vực KHCN, chuyển đổi số; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nêu giải pháp: Tập trung đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững cả trước mắt và dài hạn; đồng thời, cần có tư duy lấy phát triển để ổn định kinh tế vĩ mô. Xác định đây là giải pháp chiến lược trước tiên, trên hết phải được thực hiện và bảo đảm thường xuyên, liên tục.

Cùng với đó, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Khai thác hiệu quả các thị trường quốc tế, đẩy nhanh phát triển thị trường nội địa thực sự trở thành trụ cột vững chắc cho tăng trưởng. Trong đó, tập trung khai thác thị trường với lợi thế quy mô dân số hơn 100 triệu người với tầng lớp trung lưu đang tăng rất nhanh và tận dụng giai đoạn dân số vàng không còn dài của Việt Nam để tăng tốc phát triển. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn, để phục vụ tăng trưởng ở mức cao từ cả 3 kênh đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài; đẩy mạnh các đột phá về: Thể chế kinh tế; nguồn nhân lực; KHCN, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nêu giải pháp để đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Ảnh: P.V

Còn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng: Cần tiếp tục đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy hoạch ngành, hệ thống chỉ tiêu phát triển ngành với tầm nhìn dài hạn, đi trước một bước, mang tính ổn định lâu dài. Đặc biệt là quy hoạch hạ tầng cảng biển, sân bay, đường thủy để dẫn dắt, định hướng công tác đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm hiệu quả đầu tư, phát triển cân đối hài hòa tổng thể giữa các lĩnh vực.

Ưu tiên phân bổ nguồn lực cho kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính lan tỏa, liên kết vùng, tạo ra hành lang kinh tế mới cho các dự án xây dựng xanh, giao thông phát thải thấp, vật liệu tái chế, sử dụng năng lượng hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu, quan tâm an sinh xã hội qua việc triển khai hiệu quả chương trình nhà ở xã hội, phát triển đô thị hiện đại.

Đồng thời, phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, hoàn thành xuất sắc trọng trách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối hiệu quả giữa vận tải đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không và đường thủy nội địa...