Các doanh nghiệp cần xác định dư địa phát triển để tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chiều 12-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Trong 9 tháng của năm 2025, 18 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý có tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại doanh nghiệp là hơn 4.386 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh; tổng doanh thu đạt 1.126,4 tỷ đồng, bằng 81,8% kế hoạch năm và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 130 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 333,4 tỷ đồng. Tổng số lao động 9 tháng của năm 2025 là 1.325 người; thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 15,8 triệu đồng/tháng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ cơ bản ổn định sản xuất, kinh doanh với tổng doanh thu hơn 482,4 tỷ đồng. Nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ đạt tổng doanh thu gần 1.500 tỷ đồng.

Đại diện các đơn vị cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các công ty phát sinh một số vướng mắc trong việc xây dựng đề án sắp xếp các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng, lĩnh vực hoạt động tương đồng; đồng thời đề xuất một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Sắp tới, Trung ương sẽ ban hành một nghị quyết riêng về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ tiến hành rà soát, thực hiện một cách căn cơ, bài bản, đột phá; đồng thời giao KPI cụ thể đối với từng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Lơ Ku phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị từng doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2030; xác định rõ dư địa phát triển để thực hiện tăng trưởng 2 con số một cách khả thi. Người đứng đầu doanh nghiệp cần có tư duy quản trị đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành đồng hành, hỗ trợ để giúp doanh nghiệp phát triển; góp phần đưa tỉnh Gia Lai bứt phá đi lên cùng cả nước trong nhiệm kỳ mới.