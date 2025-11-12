Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Các doanh nghiệp cần xác định dư địa phát triển để tăng trưởng 2 con số

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Chiều 12-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Trong 9 tháng của năm 2025, 18 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý có tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại doanh nghiệp là hơn 4.386 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh; tổng doanh thu đạt 1.126,4 tỷ đồng, bằng 81,8% kế hoạch năm và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 130 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 333,4 tỷ đồng. Tổng số lao động 9 tháng của năm 2025 là 1.325 người; thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 15,8 triệu đồng/tháng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ cơ bản ổn định sản xuất, kinh doanh với tổng doanh thu hơn 482,4 tỷ đồng. Nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ đạt tổng doanh thu gần 1.500 tỷ đồng.

Đại diện các đơn vị cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các công ty phát sinh một số vướng mắc trong việc xây dựng đề án sắp xếp các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng, lĩnh vực hoạt động tương đồng; đồng thời đề xuất một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Sắp tới, Trung ương sẽ ban hành một nghị quyết riêng về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ tiến hành rà soát, thực hiện một cách căn cơ, bài bản, đột phá; đồng thời giao KPI cụ thể đối với từng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Lơ Ku phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị từng doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2030; xác định rõ dư địa phát triển để thực hiện tăng trưởng 2 con số một cách khả thi. Người đứng đầu doanh nghiệp cần có tư duy quản trị đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành đồng hành, hỗ trợ để giúp doanh nghiệp phát triển; góp phần đưa tỉnh Gia Lai bứt phá đi lên cùng cả nước trong nhiệm kỳ mới.

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tài chính

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

Kinh tế

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

Kinh tế

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

