285 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030

TRỌNG LỢI
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã bố trí 285 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại phường Hoài Nhơn Bắc và các xã: Vạn Đức, Hoài Ân, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Hội Sơn, Hòa Hội, Đề Gi. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 - 2030, kế hoạch vốn bố trí trong giai đoạn 2026 - 2030.

ho-chanh-hung.jpg
Hồ Chánh Hùng (xã Cát Tiến) được tỉnh đầu tư nâng cấp vào năm 2025. Ảnh: Trọng Lợi

Dự án sẽ sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước, gồm: Hóc Quăn, Hóc Mít, Cây Sung, Vạn Định, Đập Ký, Thuận An, Suối Tre, Hóc Xeo, Tam Sơn, Hóc Của và Hóc Kỷ. Các hạng mục chính, gồm: nâng cao và mở rộng đỉnh đập, chống thấm thân và nền đập, gia cố mái thượng - hạ lưu, bê tông mặt đập; xây dựng hệ thống quan trắc tự động hồ, đập; sửa chữa, xây mới cống lấy nước và tràn xả lũ; xây nhà quản lý hồ; bê tông hóa đường quản lý kết hợp cứu hộ, cứu nạn phòng chống thiên tai.

Riêng hồ Suối Tre sẽ được bổ sung hệ thống kênh tưới, mở rộng diện tích tưới khoảng 454,5 ha cho vùng khô hạn.

Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, bảo vệ người và tài sản khu vực hạ du; đồng thời ổn định nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, cải thiện điều kiện quản lý và vận hành công trình.

Tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi: Yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi: Yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Dù có nhiều nỗ lực trong đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi, nhưng hiện vẫn còn không ít hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh xuống cấp. Trước thực tế này, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương đang tập trung kiểm tra, giám sát và tìm nguồn lực để khắc phục.

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu

Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 26-12, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh tổ chức lễ công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Đây là sự kiện thể hiện sự chủ động, quyết tâm của doanh nghiệp trong việc thực hiện cam kết gắn sản xuất với bảo vệ môi trường bền vững.

Gia Lai: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2026 đạt 3,7-3,8%

Gia Lai: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2026 đạt 3,7-3,8%

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,7-3,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,43%; 99% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 92,4%...

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2026, UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, ngăn ngừa dịch tái phát, bảo vệ đàn vật nuôi.

Rộng cửa cho nông sản chế biến vươn ra thế giới

Nông sản Gia Lai tiếp cận với khách hàng quốc tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại mang tầm quốc tế có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp địa phương. Thông qua các hội chợ, triển lãm, nông sản chế biến của tỉnh Gia Lai được hỗ trợ tiếp cận với khách hàng quốc tế.

Lão ngư chung tay chống khai thác IUU

Lão ngư chung tay chống khai thác IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tại nhiều xã, phường ven biển đã hình thành một “tuyến phòng thủ”, đặc biệt trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

