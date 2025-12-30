285 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã bố trí 285 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại phường Hoài Nhơn Bắc và các xã: Vạn Đức, Hoài Ân, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Hội Sơn, Hòa Hội, Đề Gi. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 - 2030, kế hoạch vốn bố trí trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hồ Chánh Hùng (xã Cát Tiến) được tỉnh đầu tư nâng cấp vào năm 2025. Ảnh: Trọng Lợi

Dự án sẽ sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước, gồm: Hóc Quăn, Hóc Mít, Cây Sung, Vạn Định, Đập Ký, Thuận An, Suối Tre, Hóc Xeo, Tam Sơn, Hóc Của và Hóc Kỷ. Các hạng mục chính, gồm: nâng cao và mở rộng đỉnh đập, chống thấm thân và nền đập, gia cố mái thượng - hạ lưu, bê tông mặt đập; xây dựng hệ thống quan trắc tự động hồ, đập; sửa chữa, xây mới cống lấy nước và tràn xả lũ; xây nhà quản lý hồ; bê tông hóa đường quản lý kết hợp cứu hộ, cứu nạn phòng chống thiên tai.

Riêng hồ Suối Tre sẽ được bổ sung hệ thống kênh tưới, mở rộng diện tích tưới khoảng 454,5 ha cho vùng khô hạn.

Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, bảo vệ người và tài sản khu vực hạ du; đồng thời ổn định nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, cải thiện điều kiện quản lý và vận hành công trình.