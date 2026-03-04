Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang có Tổng Giám đốc mới

(GLO)- Sáng 4-3, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Ông Trần Thanh Phụng (bìa phải)- Phó Tổng Giám đốc VRG trao quyết định cho ông Nguyễn Hữu Tú (thứ 2 từ phải qua) và ông Trương Văn Hội (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Hà Đức Thành

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức cán bộ VRG công bố quyết định của Hội đồng Quản trị VRG về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đối với ông Trương Văn Hội - Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng thời, VRG quyết định điều động ông Nguyễn Hữu Tú - Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Bình Long giữ chức Thành viên HĐTV Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.

Lãnh đạo các công ty cao su trên địa bàn Tây Nguyên cùng lãnh đạo các địa phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hà Đức Thành

Cũng tại hội nghị, HĐTV Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang công bố quyết định thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trương Văn Hội; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tú giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Tú phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hà Đức Thành

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú trân trọng cảm ơn Đảng ủy và lãnh đạo VRG đã tin tưởng giao trọng trách. Ông khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực học hỏi, nhanh chóng thích ứng với môi trường công tác mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

