Công ty Cao su Mang Yang khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc

MINH CHÍ
(GLO)- Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng 88 sinh viên là con cán bộ, công nhân viên, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang trao giấy khen cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Hà Đức Thành

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang khẳng định: Thành tích các sinh viên đạt được là niềm tự hào của gia đình và là nguồn động viên to lớn đối với cha mẹ đang công tác tại đơn vị. Đây cũng là động lực để cán bộ, công nhân viên, người lao động tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Công ty biểu dương tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên trong học tập của các sinh viên; đồng thời mong muốn các em tiếp tục rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức, kỹ năng để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Trao thưởng cho sinh viên là con cán bộ, công nhân viên, người lao động có thành tích học tập tốt. Ảnh: Hà Đức Thành

Tại buổi gặp mặt, Công ty đã trao thưởng cho 88 sinh viên, mỗi phần thưởng trị giá 2 triệu đồng.

null