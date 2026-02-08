Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”

(GLO)- Chiều 7-2, tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” cho người lao động các công ty cao su trên địa bàn Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tham dự chương trình có: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Như Hùng -Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng, công đoàn Cao su Việt Nam đã tặng 300 suất quà cho người lao động thuộc 9 đơn vị của Tập đoàn đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

Tặng quà cho công nhân, người lao động tại chương trình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại chương trình nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức như: bốc thăm trúng thưởng, hội thi thời trang với chủ đề “Sắc màu Tây Nguyên”, trò chơi dân gian, liên hoan ẩm thực Tây Nguyên… Trong đó, phần thi bốc thăm may mắn có 51 giải, trị giá 50 triệu đồng, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho công nhân, người lao động, như: thăm, tặng 3.379 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn ngành, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; đồng thời, tổ chức 2 Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” ở các khu vực.

Phần thi trình diễn thời trang "Sắc màu Tây Nguyên". Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Cao su Việt Nam, góp phần tích cực cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện công tác an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân lao động được vui xuân đón tết.