Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cần tuyển dụng 20 bác sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) vừa thông báo cần tuyển dụng 20 bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa Nhi.

Các vị trí tuyển dụng gồm các khoa: Hồi sức tích cực - chống độc, Ngoại tổng hợp, Bệnh nhiệt đới, Liên chuyên khoa, Xét nghiệm - Giải phẫu bệnh, Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Khám - Cấp cứu, mỗi khoa tuyển dụng 1 bác sĩ; Khoa Nội tổng hợp - Y học cổ truyền tuyển dụng 6 bác sĩ; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức tuyển 2 bác sĩ và Khoa Sơ sinh tuyển 5 bác sĩ.

z6636642504480-7d25683f760ea1e52886bdad648480bd.jpg
Theo Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, đơn vị cần tuyển dụng 20 bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa Nhi. Ảnh: Như Nguyện

Về điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển gồm: Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đảm bảo các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thì không được đăng ký dự tuyển.

Ứng viên liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (tổ 6 phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), số điện thoại: 0269.3797905 để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm.

Gia Lai: 231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm

Lao động - Việc làm

(GLO)- Sáng 12-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề “Cung ứng nhân lực phục vụ Tết Nguyên đán”. Sự kiện thu hút trên 300 người lao động tham gia, trong đó có 120 người thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Lao động - Việc làm

(GLO)- Tổng Liên đoàn sẽ trao tặng 2.000 vé tàu khứ hồi và 500 vé máy bay một chiều miễn phí, cùng hàng nghìn suất quà bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng, giúp người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn được trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết.

null