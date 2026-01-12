Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cần tuyển dụng 20 bác sĩ

Các vị trí tuyển dụng gồm các khoa: Hồi sức tích cực - chống độc, Ngoại tổng hợp, Bệnh nhiệt đới, Liên chuyên khoa, Xét nghiệm - Giải phẫu bệnh, Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Khám - Cấp cứu, mỗi khoa tuyển dụng 1 bác sĩ; Khoa Nội tổng hợp - Y học cổ truyền tuyển dụng 6 bác sĩ; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức tuyển 2 bác sĩ và Khoa Sơ sinh tuyển 5 bác sĩ.

Theo Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, đơn vị cần tuyển dụng 20 bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa Nhi. Ảnh: Như Nguyện

Về điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển gồm: Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đảm bảo các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thì không được đăng ký dự tuyển.

Ứng viên liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (tổ 6 phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), số điện thoại: 0269.3797905 để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết.