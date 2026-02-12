Người trẻ tích cực tìm việc làm thêm dịp Tết

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vì nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ lại tất bật với các công việc thời vụ như bán hàng, giao hàng, bảo vệ, phục vụ quán ăn…

Không chỉ làm để có thêm thu nhập, nhiều bạn còn coi đây là cơ hội va chạm thực tế, rèn sự nhanh nhạy, tích lũy kinh nghiệm sống.

Tăng thu nhập, tích lũy kinh nghiệm

Đêm muộn, Nguyễn Văn Vũ (20 tuổi), sinh viên năm 3 Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường ĐH Quy Nhơn, mới trở về phòng trọ sau ca làm việc tại siêu thị GO! Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam). Dù khá mệt, anh vẫn sẵn sàng tăng ca những ngày cận Tết để tranh thủ kiếm thêm tiền trang trải học phí và phụ giúp gia đình.

Theo Vũ, từ đầu tháng 12-2025, qua giới thiệu của bạn cùng lớp, anh xin làm bảo vệ thời vụ tại siêu thị. Mỗi ngày làm 2 ca (8 - 12 giờ và 18 - 22 giờ) với mức lương 16.500 đồng/giờ. Công việc chính của anh là thu gom xe đẩy khách để rải rác trong khuôn viên, đẩy lên tầng 2, tầng 3 và sắp xếp gọn gàng cho lượt khách tiếp theo.

“Những ngày cuối năm, khách rất đông nên tôi gần như phải gom xe liên tục. Bù lại, mỗi tháng tôi kiếm được gần 5 triệu đồng và dự định làm hết đợt để mang về cho bố mẹ sắm Tết. Không nhiều nhưng đó là công sức của chính mình nên rất trân trọng. Qua công việc này, tôi học được tính chịu khó, kiên nhẫn và biết quý giá trị lao động hơn” - anh Vũ chia sẻ.

Anh Đinh Văn Lý Nguyện dự định làm thêm xuyên Tết nhằm có chi phí phụ giúp cho gia đình. Ảnh: NVCC

Tương tự, anh Đinh Văn Lý Nguyện (25 tuổi, quê xã Vân Canh) cũng xin làm thời vụ dịp Tết tại một nhà hàng ẩm thực Nhật ở phường Quy Nhơn. Tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, anh Nguyện cho biết: “Tôi tìm việc qua một ứng dụng mạng xã hội, được nhận làm phục vụ bàn với mức lương 18.000 đồng/giờ, làm 2 ca mỗi ngày. Dịp Tết, lương tính gấp 3 và có thưởng thêm nên tôi đăng ký làm xuyên Tết để tăng thu nhập”.

Thông qua ứng dụng mạng xã hội, anh Nguyễn Đức Nghĩa (33 tuổi, ở phường Pleiku) xin được việc làm thời vụ dịp Tết tại một tiệm bán và sửa chữa máy tính xách tay trên đường Phan Đình Phùng (phường Pleiku). Anh Nghĩa cho biết: “Làm thời vụ dịp Tết tuy vất vả nhưng cho tôi cơ hội va chạm thực tế nhiều hơn, từ tiếp nhận máy, kiểm tra lỗi đến trao đổi phương án sửa chữa với khách. Ngoài thời gian ở tiệm, tôi còn nhận thêm máy mang về nhà sửa để tăng thu nhập, có thêm khoản lo sắm sửa Tết cho gia đình”.

Bên cạnh những công việc trực tiếp, nhiều bạn trẻ còn chọn làm thêm trực tuyến. Nhờ tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số, các bạn có thể nhận việc linh hoạt, vừa có thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng.

Ngay từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chị Lê Hoàng Hạ My (23 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) chọn làm thêm trực tuyến. Từ giữa tháng 12-2025, chị nhận làm marketing thời vụ tại nhà cho một công ty dịch vụ nhà hàng, khách sạn ở phường Pleiku, lương gần 6,5 triệu đồng/tháng. Công việc gồm viết nội dung quảng bá, quản lý fanpage, trả lời tin nhắn và đăng bài giới thiệu dịch vụ…

“Công việc marketing thời vụ giúp tôi rèn kỹ năng viết nội dung, quản lý fanpage và giao tiếp với khách hàng. Nhờ đó, tôi hiểu hơn cách quảng bá dịch vụ, nắm bắt nhu cầu người dùng, giúp ích rất nhiều cho công việc sau này của mình. Dịp cận Tết bận rộn nhưng bù lại tôi có thêm thu nhập để tự lo chi tiêu, không phải nhờ đến cha mẹ hỗ trợ” - chị My chia sẻ.

Chị Lê Hoàng Hạ My nhận làm marketing thời vụ tại nhà, viết nội dung quảng bá, quản lý fanpage, trả lời tin nhắn dịch vụ khách hàng. Ảnh: D.Đ

Tránh “bẫy” việc nhẹ, lương cao

Có thể nói, công việc thời vụ dịp Tết giúp nhiều bạn trẻ rèn kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, thích nghi áp lực và hình thành tác phong làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thực sự, vẫn tiềm ẩn rủi ro từ những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, đòi hỏi sự tỉnh táo khi lựa chọn.

Theo Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang - Giảng viên ngành Tâm lý học (Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quy Nhơn), việc người trẻ chủ động làm thêm để tự lo cho bản thân và san sẻ gánh nặng gia đình là biểu hiện tích cực của sự trưởng thành. Tuy vậy, trước khi nhận việc, cần xác minh rõ địa chỉ tuyển dụng, có thỏa thuận bằng văn bản để tránh bị “bùng lương” hoặc nhận việc sai mô tả. Đồng thời, cần cảnh giác với các lời mời hấp dẫn bất thường trên mạng xã hội vì có thể tiềm ẩn lừa đảo.

“Đặc biệt, cận kề dịp Tết, với khối lượng công việc dồn dập, nhiều bạn làm quá sức, tăng ca liên tục, thậm chí nhận việc nặng nhọc, độc hại hoặc làm ca đêm kéo dài vì ham lương cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn... Do đó, các bạn trẻ cần xây dựng kỹ năng, sắp xếp thời gian hợp lý để vừa có thu nhập, vừa đảm bảo sức khỏe và thời gian sum vầy cùng gia đình” - Th.S Trang lưu ý.

Anh Trần Anh Phong - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh - cho biết, sau khi kết thúc học kỳ, nhiều sinh viên chủ động tìm việc làm thêm để trải nghiệm thực tế, trong đó không ít bạn chọn việc đúng chuyên ngành để tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm.

Mặt khác, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường cao đẳng, đại học thường xuyên tuyên truyền, định hướng trên fanpage, cảnh báo thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”; chia sẻ thông tin nhà tuyển dụng uy tín để hỗ trợ sinh viên lựa chọn việc phù hợp trong dịp trước, trong và sau Tết.