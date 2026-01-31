Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ý nghĩa “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại 2 xã Ia Nan và Ia Mơ

THIÊN DI
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Mơ đã đồng loạt tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân 2 xã vùng biên.

Theo đó, chương trình tại xã Ia Nan diễn ra vào sáng 30-1, do Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với Hội LHPN xã Ia Nan tổ chức.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 240 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín trong cộng đồng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

862cf60a5162df3c8673.jpg
Đồn Biên phòng Ia Nan tặng quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh trên địa bàn xã Ia Nan. Ảnh: T.D

Bên cạnh hoạt động trao quà, đơn vị còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, giao lưu văn hóa, văn nghệ và gói bánh chưng, tạo không khí vui tươi, gắn kết quân - dân nơi biên giới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 100 triệu đồng, từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm.

Chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình với nhiều hoạt động thiết thực như: giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức gian hàng “0 đồng”; gói bánh chưng.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao 165 suất quà Tết, 200 bánh chưng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, già làng, trưởng thôn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng hơn 100 triệu đồng.

y-nghia-xuan-bien-phong-am-long-dan-ban-tai-2-xa-ia-nan-va-ia-mo.jpg
Đồn Biên phòng Ia Mơ trao quà Tết người dân. Ảnh: T.D

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với nhân dân khu vực biên giới; góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

