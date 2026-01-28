Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch

(GLO)- Tối 27-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã biên giới Ia Púch. Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Púch tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Huy Toàn

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 được tổ chức tại xã Ia Púch với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: giao lưu văn hóa, văn nghệ; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề gồm: Gian hàng 0 đồng, Gian hàng Rau xanh Biên phòng, Tay kéo Biên phòng, các trò chơi dân gian truyền thống và hội thi gói bánh chưng đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trong những ngày đầu xuân mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Púch. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới mỗi dịp Tết đến xuân về; qua đó, góp phần giúp nhân dân đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, đủ đầy hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Ia Púch; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Púch với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã bám sát địa bàn, tích cực giúp dân phát triển sản xuất thông qua việc hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ ngày công lao động, xây dựng nhà ở, chăm lo an sinh xã hội.

Qua đó, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” gắn với thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (áo trắng) kiểm tra khâu nấu bánh chưng tại xã Ia Púch. Ảnh: Huy Toàn

Tại chương trình Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng xã Ia Púch cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã trao tặng hơn 800 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và học sinh vượt khó học tốt tại xã Ia Púch, với tổng trị giá trên 600 triệu đồng.