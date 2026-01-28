Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Ia Púch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC ÁNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 27-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã biên giới Ia Púch. Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Púch tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Huy Toàn

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Huy Toàn

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 được tổ chức tại xã Ia Púch với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: giao lưu văn hóa, văn nghệ; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề gồm: Gian hàng 0 đồng, Gian hàng Rau xanh Biên phòng, Tay kéo Biên phòng, các trò chơi dân gian truyền thống và hội thi gói bánh chưng đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trong những ngày đầu xuân mới.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-du-chuong-trinh-xuan-bien-phong-am-long-dan-ban-tai-xa-ia-puch.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Púch. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới mỗi dịp Tết đến xuân về; qua đó, góp phần giúp nhân dân đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, đủ đầy hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Ia Púch; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Púch với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã bám sát địa bàn, tích cực giúp dân phát triển sản xuất thông qua việc hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ ngày công lao động, xây dựng nhà ở, chăm lo an sinh xã hội.

Qua đó, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” gắn với thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.

99.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (áo trắng) kiểm tra khâu nấu bánh chưng tại xã Ia Púch. Ảnh: Huy Toàn

Tại chương trình Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng xã Ia Púch cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã trao tặng hơn 800 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và học sinh vượt khó học tốt tại xã Ia Púch, với tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại xã An Toàn.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LIVE TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời sự

(GLO)- Sáng nay (20-1), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thời sự

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

null