Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Tại lễ kết nghĩa, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Púch và xã Hoài Ân đã thông tin đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của 2 địa phương.

Xã Hoài Ân và xã Ia Púch ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Hồng Thương

Theo đó, xã Ia Púch là xã biên giới, có 8,7 km đường biên giáp với nước Campuchia. Xã có 916 hộ với 4.495 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46%.

Năm 2025, diện tích gieo trồng của xã đạt trên 9.639 ha; tổng đàn gia súc hơn 56,5 ngàn con, gia cầm hơn 5,3 ngàn con; thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm. Hiện xã còn 77 hộ nghèo (chiếm 8,32%) và 64 hộ cận nghèo (chiếm 6,91%).

Xã Hoài Ân có tổng diện tích tự nhiên trên 115,77 km², dân số 34.981 người. Kinh tế của xã chủ yếu phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản.

Chín tháng năm 2025, diện tích gieo trồng của xã đạt 2.809 ha, tổng sản lượng lương thực hơn 21,126 ngàn tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản 101,24 tấn; tổng đàn gia súc hơn 54,77 ngàn con, gia cầm hơn 279,9 ngàn con.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm. Xã còn 176 hộ nghèo (chiếm 1,96%) và 249 hộ cận nghèo (chiếm 2,77%).

Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoài Ân trao tặng 30 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Púch. Ảnh: Hồng Thương

Trên cơ sở phân tích những mặt tương đồng về tiềm năng, lợi thế, 2 địa phương đã ký kết giao ước kết nghĩa với cam kết hỗ trợ nhau xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh; giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Trọng tâm là hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, quảng bá sản phẩm đặc trưng, thu hút đầu tư, xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoài Ân đã trao 30 triệu đồng để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Púch; đồng thời, đến thăm cột mốc 36 và chốt 383 (Đồn Biên phòng Ia Púch).

Chương trình kết nghĩa nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.