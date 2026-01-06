Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung; Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ bước vào phiên làm việc thứ hai.

Tại phiên làm việc này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ mới; thông qua Quyết định của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.