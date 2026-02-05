Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc tiêu biểu đại diện các tôn giáo

(GLO)- Ngày 4-2, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu của các tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Dự buổi gặp mặt có ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng hơn 150 chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Hơn 150 chức sắc, chức việc, người tu hành tiêu biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thảo Khuy

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025; kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và một số định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Trong không khí thân tình, cởi mở, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đã trao đổi, chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết về việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sự gắn bó, tinh thần đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội.

Đại diện chức sắc, chức việc Phật giáo và Cao Đài phát biểu tại chương trình, thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành cùng địa phương. Ảnh: Thảo Khuy

Thời gian qua, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động.

Nhiều mô hình, hoạt động thiết thực của các tổ chức tôn giáo đã góp phần quan trọng trong công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của các tổ chức tôn giáo trong đời sống xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Trưởng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng quà chúc mừng năm mới các chức sắc, chức việc tham gia buổi gặp mặt. Ảnh: Thảo Khuy

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Minh Trưởng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc tôn giáo đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Bước sang năm 2026, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn và tin tưởng các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy uy tín, vai trò trong việc vận động đồng bào có đạo sống “tốt đời, đẹp đạo”; là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với từng tín đồ. Đồng thời, chung tay đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.