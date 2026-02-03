Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân

(GLO)- Sáng 3-2, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

​Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Đông - Phó Bí thư chuyên trách Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và đảng viên.

Đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Bí thư chuyên trách Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Thúy Vân. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Bí thư chuyên trách Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh - khẳng định: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí Huỳnh Thúy Vân đối với sự nghiệp xây dựng Đảng bộ tỉnh.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Bình Định (cũ) và Gia Lai, từ cán bộ cơ sở đến lãnh đạo HĐND tỉnh, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thúy Vân bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh cùng các đồng nghiệp. Đồng chí khẳng định, bản thân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, nỗ lực đóng góp sức lực và trí tuệ để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.