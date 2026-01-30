Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 133 đảng viên các phường Quy Nhơn, Tam Quan và xã Tuy Phước

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 30-1, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Quy Nhơn, Tam Quan và xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 133 đảng viên.

Cụ thể, đợt này, Đảng bộ phường Quy Nhơn có 110 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó, có 108 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 33 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 27 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, đợt 3-2 này, Đảng bộ phường còn có 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm.

Các đảng viên phường Quy Nhơn được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên cộng sản, phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm để xây dựng Đảng bộ phường Quy Nhơn ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đảng viên phường Tam Quan nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Ảnh: Thái Ngân

Tương tự, trong đợt 3-2, Đảng bộ phường Tam Quan vinh dự có 8 đảng viên đến từ 6 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hiện nay Đảng bộ phường Tam Quan có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.525 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Mai Thị Sáu (Chi bộ thôn Tân Thuận). Ảnh: Xuân Vinh

Còn tại xã Tuy Phước, Đảng ủy xã đã trao 1 huy hiệu 55 năm, 1 huy hiệu 50 năm, 2 huy hiệu 45 năm, 7 huy hiệu 40 năm và 4 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 15 đảng viên.

Thay mặt cho các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này, đảng viên Võ Ngọc Cang (nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng) bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục nêu gương sáng, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận cao quý của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến bền bỉ, lâu dài của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của các đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ các xã, phường.