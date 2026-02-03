Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp. Ảnh: Minh Phương

Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nghe đại diện lãnh đạo các đồn Biên phòng và chính quyền các xã biên giới báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng năm 2025; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác chăm lo Tết cho người dân khu vực biên giới, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; cũng như hoạt động đối ngoại với các xã biên giới của nước bạn Campuchia.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đồn Biên phòng.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bảo đảm đầy đủ quân số trực Tết, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm trên tuyến biên giới; làm tốt công tác đối ngoại, giao lưu biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân đón Tết an toàn, đầm ấm.

Cùng với đó, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì hiệu quả chương trình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”; thực hiện nhiệm vụ công tác, đặc biệt trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) tặng quà, chúc Tết cấp ủy, chính quyền xã Ia Mơ. Ảnh: Minh Phương

Đối với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị khẩn trương triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

“Ngoài việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách, các địa phương cần chủ động kêu gọi xã hội hóa để chăm lo Tết cho người dân được đầy đủ hơn. Ngoài ra, các xã biên giới cần tập trung nghiên cứu các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào địa phương, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực biên giới” - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã biên giới đón Xuân Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Dịp này, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 4 đồn Biên phòng và 3 xã biên giới; đồng thời trao kinh phí hỗ trợ để các đồn biên phòng triển khai chương trình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” trong năm 2026.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong năm qua; đánh giá cao vai trò của lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống đối với cán bộ, chiến sĩ, duy trì hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.