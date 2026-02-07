Gia Lai: Kết nghĩa hỗ trợ làng Yom phát triển, nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Sáng 5-2, Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên tổ chức lễ kết nghĩa với làng Yom (xã Ia Krái).

Làng Yom hiện có 201 hộ với 861 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Hiện nay, làng Yom còn 19 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo.

Làng có truyền thống đoàn kết, người dân cần cù lao động, giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, đời sống của bà con vẫn còn không ít khó khăn.

Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: Mạnh Hà

Thực hiện nội dung kết nghĩa, Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên sẽ hỗ trợ, giúp đỡ làng Yom tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân làng.

Cùng với đó, vận động nhân dân trong làng tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với nguồn kinh phí của đơn vị kết nghĩa để hỗ trợ dân làng bằng nhiều hình thức phù hợp; hằng năm, tổ chức lựa chọn từ 5 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng và triển khai các nội dung giúp đỡ.

Đại diện Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng, Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên và làng Yom ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Mạnh Hà

Ngoài ra, các đơn vị sẽ tuyên truyền, vận động nhân dân làng Yom thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từng bước nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng.

Vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại làng.

Chi đoàn thanh niên của Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng chọn ít nhất 1 trường hợp là học sinh, sinh viên nghèo có ý chí, vượt khó trong học tập để hỗ trợ đến khi trưởng thành.

Các đơn vị kết nghĩa và nhà hảo tâm tặng quà cho người dân làng Yom. Ảnh: Mạnh Hà

Tại lễ kết nghĩa, các đơn vị kết nghĩa và nhà hảo tâm đã trao tặng 56 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó học tốt của làng Yom.