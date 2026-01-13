Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Phú và Bình Hiệp 

Tham gia cùng đoàn có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-tai-cac-xa-phia-dong-gia-lai.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện nay, công tác chuẩn bị và triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Ủy ban bầu cử các xã chủ động triển khai, đảm bảo mốc thời gian, đúng quy định của pháp luật.

Việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã và các tổ chức phụ trách bầu cử; thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử; số lượng đại biểu được phân bổ của từng xã; việc phân chia đơn vị bầu cử, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thông báo, hướng dẫn nhận hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế trong cuộc bầu cử ở địa phương và công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử… được triển khai đúng quy định.

quang-canh-buoi-kiem-tra.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi kiểm tra, các địa phương và thành viên đoàn công tác đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ một số nội dung như: cơ cấu, số dư, thành phần đại biểu ứng cử; lấy ý kiến cử tri nơi đại biểu ứng cử; công tác tuyên truyền bầu cử; phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các xã trong công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời, đề nghị các xã tiếp tục đề ra lộ trình và ban hành các kế hoạch cụ thể để tháo gỡ từng điểm nghẽn trong triển khai cuộc bầu cử tại địa phương.

thanh-vien-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-dong-gop-y-kien-tai-buoi-kiem-tra.jpg
Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi kiểm tra. Ảnh: Đoàn Bình

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ yêu cầu các xã chú trọng thực hiện tốt quy trình tiếp nhận hồ sơ người ứng cử; tiếp tục tổ chức các hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định, đảm bảo cơ cấu, thành phần; quan tâm giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại nơi cư trú; thành lập các tổ bầu cử và phân chia đơn vị bầu cử khoa học; công bố danh sách chính thức và niêm yết danh sách người ứng cử; bảo quản tài liệu bầu cử đúng quy định.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các xã đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử; không để xảy ra "điểm nóng" tại cơ sở.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là phát huy vai trò nền tảng mạng xã hội mà địa phương quản trị để tuyên truyền về Luật Bầu cử, đối tượng, số lượng, thành phần, các mốc thời gian và ngày bầu cử chính thức diễn ra để người dân biết, từ đó thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

