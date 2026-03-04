Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

BẢO LONG

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Cùng dự có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

z7584500631932-4c4e51e87e4ec6d25db4d9bd7e4ffcc6.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại Lễ giao, nhận quân năm 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Năm nay, 443 thanh niên trúng tuyển (386 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 57 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân) của 7 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Canh Vinh, Canh Liên và Vân Canh được giao về các đơn vị nhận quân gồm: Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34); Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34); Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải Quân; Lữ đoàn pháo binh 675 (Bộ Tư lệnh Pháo binh); Trung đoàn 38, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2); Trường Quân sự Quân khu 5; Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh); Công an tỉnh.

Nhờ thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan và đúng luật, chất lượng thanh niên trúng tuyển của 7 xã năm nay được đánh giá cao hơn so với các năm trước ở các tiêu chí: trình độ văn hóa, sức khỏe, bản lĩnh chính trị và chuyên môn.

Trước ngày hội tòng quân, các địa phương đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà nhằm giúp các tân binh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tuy Phước - đại diện cho các địa phương có thanh niên nhập ngũ - đã gửi lời động viên đến các tân binh; mong muốn các thanh niên ưu tú phát huy truyền thống quê hương, ra sức rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân.

bp-4-phong-chong-iuu00-00-03-01still001.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng hoa động viên các tân binh nhập ngũ năm 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Những bông hoa tươi thắm, những cái bắt tay nồng ấm được trao cho các tân binh và lời dặn dò đầy tình cảm càng tiếp thêm sức mạnh cho họ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

bp-4-phong-chong-iuu00-00-55-02still003.jpg
Thanh niên trúng tuyển bước qua "Cầu Vinh quang", phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trung Nghĩa

Bước lên "Cầu vinh quang", các tân binh tự tin mang theo quyết tâm cống hiến sức trẻ, nối tiếp truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Lễ giao, nhận quân tại Sân vận động xã Tuy Phước diễn ra nhanh gọn, an toàn, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân.

