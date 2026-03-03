Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cùng các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Công Cường

Đồng hành cùng mầm xanh biên giới

Ở những địa bàn khó khăn, con đường đến trường của trẻ em đầy trắc trở. Thấu hiểu điều đó, BĐBP tỉnh đã triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” như một cam kết đồng hành lâu dài cùng thế hệ trẻ vùng biên.

Từ năm 2016 đến nay, đã có 135 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu; có 30 em thi đậu cao đẳng, đại học. BĐBP tỉnh đang duy trì hỗ trợ 74 em. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình hơn 5,3 tỷ đồng, trong đó chương trình “Nâng bước em tới trường” trên 3,5 tỷ đồng, “Con nuôi Đồn Biên phòng” gần 890 triệu đồng và “Bếp ăn tình thương” hơn 900 triệu đồng.

Mô hình "Bếp ăn tình thương" của BĐBP tỉnh. Ảnh: Công Cường

Theo Thượng tá Trần Mạnh Hà - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đơn vị đang duy trì mô hình “Bếp ăn tình thương” đảm bảo bữa ăn trưa cho 14-16 học sinh mỗi ngày.

Không chỉ quan tâm đến trẻ em, cán bộ của đơn vị còn mở các lớp xóa mù chữ cho nhiều người lớn tuổi ở vùng sâu, vùng xa. Đến nay, đơn vị đã mở 4 lớp xóa mù chữ cho 65 người. “Những ánh mắt rạng rỡ khi biết đọc, biết viết là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận nơi biên giới”, Thượng tá Hà chia sẻ.

Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - khẳng định: “Sự đồng hành của BĐBP và cộng đồng chính là điểm tựa để các em tiếp tục đến trường. Khi các em được nâng bước, được chắp cánh ước mơ, đó cũng là lúc niềm tin của nhân dân đối với lực lượng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân nơi biên giới”.

Gắn kết lòng dân từ những việc làm thiết thực

Nếu công tác an sinh giáo dục và nâng cao dân trí thắp sáng niềm tin, thì những mô hình sinh kế lại tạo nền tảng vững chắc để người dân an cư, lạc nghiệp. Từ những thửa ruộng đầu tiên đến những mái nhà mới dựng, dấu ấn của người lính quân hàm xanh hiện diện rõ nét trong từng đổi thay của vùng biên giới.

BĐBP tỉnh trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Cường

Nổi bật là mô hình “Trình diễn lúa nước” tại xã Ia Mơ do BĐBP tỉnh phối hợp triển khai và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Trong vụ đầu tiên đã cho thu hoạch 3 tấn lúa trên diện tích 5.000 m2, cao hơn nhiều so với tập quán canh tác lúa rẫy truyền thống.

Nhận thấy hiệu quả rõ rệt, BĐBP tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ giống, kỹ thuật để bà con nhân rộng mô hình lên hơn 18 ha, năng suất đạt khoảng 6 tấn/ha. Từ đó, góp phần từng bước thay đổi tập quán sản xuất và tư duy phát triển kinh tế của người dân vùng biên.

Cùng với sinh kế, ổn định chỗ ở là yếu tố then chốt giúp người dân an cư. Từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh phối hợp xây mới, sửa chữa 74 căn nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương trị giá gần 5,2 tỷ đồng. Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã hoàn thành 496/496 căn, trong đó BĐBP trực tiếp hỗ trợ 42 căn với hơn 1,3 tỷ đồng và 1.054 ngày công.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cùng các lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở. Ảnh: Công Cường

Trưởng làng Bua (xã Ia Pnôn) ông Rơ Mah Chin chia sẻ: “Bà con luôn coi BĐBP như người trong nhà. Bộ đội không chỉ nói mà làm rất cụ thể. Dù ngày nghỉ, các chú vẫn xuống làng giúp hộ neo đơn làm hàng rào, thu hoạch, chăm sóc cà phê. Những việc làm ấy rất thiết thực, giúp chúng tôi yên tâm lao động sản xuất”.

Với mục tiêu giúp dân thoát nghèo bền vững, đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới” được triển khai từ năm 2022 và nhanh chóng lan tỏa. Đến nay đã hỗ trợ 855 hộ dân với 4.490 ngày công, 49 phương tiện sinh kế, 3,8 tấn gạo, 850 suất quà, tổng trị giá trên 950 triệu đồng. Đề án được Trung ương tuyên dương trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2024.

Trung tá Nguyễn Ngọc Dương - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh - cho biết: Đơn vị đã hỗ trợ xây mới nhà cho 2 hộ nghèo (mỗi hộ 10 triệu đồng), hỗ trợ sinh kế trị giá 13 triệu đồng cho 2 hộ cận nghèo; đồng thời đóng góp hàng trăm ngày công tham gia “Chiến dịch Quang Trung” giúp dân sửa nhà, tặng quà các trường hợp khó khăn.

Đặc biệt, hơn 10 năm qua, riêng chương trình “Xuân Biên phòng” đã huy động trên 18 tỷ đồng; hàng nghìn ngày công được đóng góp; hàng trăm mái nhà được dựng lên. Những con số ấy không chỉ là thành tích, mà là minh chứng cho phương châm xuyên suốt: lấy nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - nhấn mạnh: “Với chức năng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu gần dân, chúng tôi luôn xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm. Giữ biên cương trước hết phải giữ được lòng dân”.

* * *

Biên cương không chỉ được bảo vệ bằng những cột mốc, đường tuần tra, mà còn bằng sự đồng thuận, tin yêu và gắn bó của đồng bào nơi tuyến đầu. Từ những mô hình thiết thực, cách làm hiệu quả và nghĩa tình, BĐBP tỉnh đã và đang từng bước củng cố thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ biên cương Tổ quốc trong tình hình mới.