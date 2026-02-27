Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Trong khí thế của mùa xuân mới, cùng với cả nước triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, quyết tâm hành động cùng cả nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.

Khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc từ tinh thần Đại hội XIV

Khát vọng phát triển đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta là vấn đề được Đảng đặt ra trong văn kiện các kỳ đại hội, thể hiện khát vọng chung của dân tộc. Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời là sau khi hết chiến tranh sẽ “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Toàn cảnh Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Khát vọng đó đã được Đại hội XIV của Đảng xác định bằng mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội cũng đã xác định đúng, trúng các “điểm nghẽn của phát triển” về thể chế, nguồn lực, quản trị, chất lượng tăng trưởng, định hình và thể hiện mạnh mẽ quyết tâm “bứt phá phát triển” của dân tộc trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn dài hạn, có ý nghĩa lịch sử.

Những định hướng chiến lược của Đại hội XIV của Đảng không chỉ mang tầm nhìn quốc gia mà còn là kim chỉ nam hành động đối với các địa phương, với tinh thần chung chuyển từ “nghị quyết định hướng” sang “nghị quyết hành động”.

Đại hội đã đặt ra yêu cầu yêu cầu hành động khẩn trương, nhanh chóng của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm" để thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội XIV đề ra, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hiện thực hóa khát vọng, đưa Gia Lai cùng với cả nước tiến vào kỷ nguyên mới

Khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai không nằm ngoài khát vọng phát triển của quê hương, đất nước. Trong tiến trình lịch sử, đồng hành cùng dân tộc, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã có nhiều đóng góp nổi bật; nhất là sau sáp nhập tỉnh, không gian phát triển của Gia Lai được mở rộng, vị thế ngày càng được định hình rõ nét hơn.

Gia Lai đang dần hình thành một mô hình quản trị kinh tế, chính trị mới; vị thế và tiềm lực so với các tỉnh, thành phố khác ngày càng cao, Gia Lai đang đứng trước cơ hội mới để bứt phá phát triển.

Gia Lai đang tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, hạ tầng logistics để tăng cường liên kết vùng, kết nối với các thị trường rộng lớn. Ảnh: Quang Tấn

Kế thừa và phát huy những thành tựu hết sức tự hào và vẻ vang đó, trong mạch nguồn chung của cả nước về khát vọng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu “xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”. Chỉ tiêu đề ra tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt 10 - 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng.

Khát vọng phát triển tỉnh Gia Lai là sự kết tinh trí tuệ, tầm nhìn, ý chí, khát vọng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự phát triển của quê hương nhằm hiện thực hóa mục tiêu “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo quan điểm Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó cũng thể hiện khao khát và ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân; là sự nỗ lực, quyết tâm không bằng lòng với vị trí hiện tại, là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Gia Lai cần tập trung vào một số giải pháp:

Trước hết, tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với hệ thống chính trị trên địa bàn (nhất là hệ thống chính trị cấp xã).

Cần thống nhất cao về nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mong muốn, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Đây không chỉ là quyết tâm chính trị, mà phải biến khát vọng ấy trở thành nội lực của mỗi người dân để thực hiện mục tiêu Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh Gia Lai đề ra đến 2030 “phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn”, trong đó chú trọng về thể chế, nhân lực chất lượng cao, về khoa học và đổi mới sáng tạo.

Riêng đối với đột phá tháo gỡ về cơ chế, chính sách, cần kiến nghị Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù đối với Gia Lai; gắn nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị trên địa bàn với đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, ủy quyền phù hợp dành cho Gia Lai.

Gắn đổi mới công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với “đột phá về nhân lực”. Cần xem đột phá về nhân lực chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu trong các đột phá chiến lược của địa phương, có chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhân tài.

Thứ ba, lãnh đạo hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra. Tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện hiệu quả “5 trụ cột tăng trưởng”: (1) Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh; (2) Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; (3) Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; (4) Phát triển dịch vụ cảng - logistics; (5) Phát triển đô thị nhanh và bền vững.

Chú trọng thực hiện đồng bộ “4 khâu đột phá” quan trọng về: Xây dựng và hoàn thiện thể chế; Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.

Gia Lai sẽ phát huy thế mạnh về cảnh quan, khí hậu để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Mai Lâm

Thứ tư, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp gắn với xây dựng “chính quyền số, xã hội số, công dân số, bình dân học vụ số”, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của chính quyền cấp xã; chuyển đổi số trong quản trị địa phương, tiến tới chuyển mạnh từ chính quyền quản lý qua “chính quyền phục vụ nhân dân”.

Tập trung khắc phục triệt để các khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; sử dụng KPI làm thang đo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền. Đảm bảo lợi ích nhân dân, doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết để tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa hai cấp chính quyền địa phương trên cơ sở bảo đảm các điều kiện và nguồn lực thực hiện; gắn hiệu quả phân cấp, phân quyền với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương cấp xã và người đứng đầu; chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của chính quyền địa phương.

Thứ năm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, khơi dậy tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế - xã hội, ý chí vươn lên của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực không chỉ là yêu cầu công bằng xã hội, mà còn là điều kiện bảo đảm ổn định chính trị - xã hội bền vững.

Thứ sáu, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đáp ứng ngày càng cao so với yêu cầu của vị trí việc làm; chú trọng lựa chọn, bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trước mắt là xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hệ thống chính trị cấp xã đủ năng lực, uy tín, năng động “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Coi trọng tính tiền phong trong đổi mới tư duy lãnh đạo, tầm nhìn của cán bộ chủ chốt, nhất là những cán bộ có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước.

Thứ bảy, chú trọng phát huy giá trị văn hóa, con người Gia Lai; xây dựng, phát huy các giá trị, bản sắc đặc trưng của con người; khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, quê hương, đất nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị ở cơ sở. Tuyên truyền, vận động, tập hợp, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển, giàu đẹp.

