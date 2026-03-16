Ươm mầm “hạt giống đỏ” từ mái trường phổ thông

PHẠM NGỌC
ĐỨC THÀNH
(GLO)- Những năm qua, Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Từ môi trường giáo dục của nhà trường, nhiều học sinh tiêu biểu đã trưởng thành, trở thành đảng viên trẻ, bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương.

Tạo nguồn từ sớm, lộ trình rõ ràng

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức Đảng trong trường học. Thông qua các phong trào thi đua học tập, hoạt động đoàn thể và các chương trình giáo dục lý tưởng sống, nhiều học sinh đã từng bước trưởng thành, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên là học sinh Trường THPT số 2 Trần Cao Vân trong năm học 2023-2024. Ảnh: Đức Thành

Trong số các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ này, Trường THPT số 2 Trần Cao Vân được xem là một điểm sáng. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn chú trọng giáo dục lý tưởng, trách nhiệm công dân cho học sinh ngay từ những năm đầu bậc THPT.

Thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, các câu lạc bộ học thuật, phong trào tình nguyện và các chương trình ngoại khóa, nhiều học sinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự năng động và ý thức cống hiến cho cộng đồng. Đây cũng là môi trường để phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong học sinh.

Chi bộ Trường THPT số 2 Trần Cao Vân đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn đảng viên trẻ. Ngay từ đầu mỗi khóa học, nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cùng tổ chức Đoàn theo dõi, lựa chọn những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, tích cực tham gia phong trào để đưa vào diện bồi dưỡng.

Theo thống kê, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, Chi bộ Trường THPT số 2 Trần Cao Vân đã kết nạp 44 đảng viên là học sinh. Đây là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy sự chủ động và bài bản trong công tác phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ tiêu biểu.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Bùi Quang Vinh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Trần Cao Vân - cho biết: “Nhà trường xác định việc tạo nguồn đảng viên trong học sinh phải được thực hiện từ sớm và có lộ trình rõ ràng. Ngay từ lớp 10, Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm đã theo dõi, bồi dưỡng những học sinh có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia phong trào. Những học sinh được giới thiệu kết nạp Đảng không chỉ học tốt mà còn gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường”.

Theo thầy Vinh, việc phát triển đảng viên trong học sinh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong nhà trường, mà còn giúp định hướng lý tưởng sống cho các em. Nhiều học sinh sau khi được kết nạp Đảng đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong khi bước vào môi trường đại học, tích cực tham gia các phong trào sinh viên.

Tạo môi trường để học sinh rèn luyện, phấn đấu

Để tạo điều kiện cho học sinh phấn đấu, Chi bộ Trường THPT số 2 Trần Cao Vân đã xây dựng lộ trình bồi dưỡng rõ ràng đối với các đoàn viên ưu tú. Trong đó, vai trò của tổ chức Đoàn và giáo viên chủ nhiệm được phát huy trong việc theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong quá trình rèn luyện.

Đoàn Trường THPT số 2 Trần Cao Vân trao tặng 4 bộ máy tính cho các chi đoàn của Đoàn xã Ia Ko. Ảnh: Đức Thành

Thông qua các hoạt động phong trào như tình nguyện vì cộng đồng, các câu lạc bộ học thuật, các cuộc thi học sinh giỏi hay các hoạt động văn hóa, thể thao, học sinh có cơ hội thể hiện năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình. Đây cũng là môi trường để các đoàn viên ưu tú khẳng định vai trò trong tập thể, từ đó được xem xét giới thiệu vào diện tạo nguồn phát triển Đảng.

Theo quy định, để được xem xét kết nạp Đảng, học sinh phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Ngoài điều kiện về độ tuổi, các em phải có ba năm học đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia công tác Đoàn, đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc các phong trào của nhà trường. Đồng thời, các em phải là những cá nhân có uy tín trong tập thể và có ảnh hưởng tích cực đối với đoàn viên, thanh niên trong trường.

Đảng viên trẻ Bùi Thị Quỳnh - học sinh lớp 12A1 Trường THPT số 2 Trần Cao Vân - chia sẻ: “Ngay từ khi bước vào bậc THPT, em đã đặt mục tiêu phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong quá trình học tập, em tham gia nhiều câu lạc bộ như văn hóa đọc, STEM, thể thao và các hoạt động tình nguyện của Đoàn trường. Bên cạnh đó, em luôn nỗ lực duy trì thành tích học tập tốt để từng bước thực hiện mục tiêu đã đặt ra”.

Việc kết nạp Đảng cho học sinh trung học phổ thông không chỉ bổ sung lực lượng trẻ cho tổ chức Đảng mà còn tạo nguồn cán bộ kế cận cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tương lai.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, năm học 2025-2026, Chi bộ Trường THPT số 2 Trần Cao Vân phấn đấu kết nạp 8 học sinh vào Đảng, tiếp tục mở rộng nguồn phát triển đảng viên trẻ trong trường học. Từ mái trường hôm nay, những “hạt giống đỏ” đang từng bước trưởng thành, mang theo khát vọng cống hiến và trách nhiệm xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại thôn O2 thuộc xã Vĩnh Sơn

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

Phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động người dân đi bầu cử

(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại địa bàn 2 xã Vân Canh và Canh Liên.

